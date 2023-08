Al inicio de vacaciones me enfrento a tres buenas intenciones. Una de ellas es dejar de fumar, inspirada por un libro titulado Dejar de fumar es fácil... si sabes cómo. Según el autor, es crucial mentalizarse y aprovechar un cambio de rutina. He decidido adoptar un enfoque kamikaze y dejar de fumar mientras todos disfrutan de los excesos de agosto. Cuando sienta deseos de fumar, me comprometo a hacer burpees hasta que desaparezcan.

Además, tengo la intención de mejorar mi flexibilidad descargando una app con un programa de treinta días. Me doy cuenta de que mi cuerpo emite ruiditos incómodos y chirría en las articulaciones cuando hago ejercicio Por último, me propongo explorar el potencial que va desde la copa de champán en la recepción de embajada hasta el eructo, buscando la diversión en cada momento. Espero poder mantenerme fiel a estas intenciones, aunque quizás al tercer día me encuentre con un cigarro, tirado en una hamaca y autocensurándome. ¡Que comiencen los fuegos artificiales con este primer cohete! Quién dijo miedo.