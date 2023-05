Comprometida, tremendamente generosa, atenta, amante hasta decir basta de sus dos tierras del alma: Navalmoral de la Mata y Cartagena, a las que hermanó; activa pese a que su cuerpo se lo ponía cada vez más difícil, informada e implicada con todo y todos los que la rodeaban, defensora de su familia, de sus amigos, de sus orígenes, devota de su Virgen de la Caridad y enamorada de sus hijos, de sus nietos y de su Luis. Así era Maribel. ¡Un terremoto incontenible de pasión, de fervor y de energía! Y así te recordaré siempre.

Yo voto por Maribel. Nuestra Cartagena y tu Navalmoral ya han perdido este fin de semana. Se ha ido uno de sus principales baluartes, porque tú has sido y serás para siempre patrimonio humano de tus tierras amadas.

Cualquiera podemos ser alcalde, concejal o presidente, pero ninguno podemos ser Maribel ni tener esa fuerza arrolladora con la que te has comido el mundo.

Yo te voto a ti, Maribel. Porque has sido un ejemplo para todos los cartageneros de cómo se ama y se cuida de una tierra, porque has aportado todo lo que has podido y mucho más para hacerla más grande, casi sin hacer ruido, sin grandes alharacas ni promesas vacías, sino como se hacen las cosas grandes, con pasos cortos, pero seguros, con detalles pequeños que se van sumando hasta hacerse enormes.

Yo voto por ti, Maribel. Porque tú has hecho Cartagena desde tu casa y hasta desde tu cama, donde has tenido que pasar más tiempo del que tu cabeza te pedía. Yo voto por ti, Maribel, porque tú has sido, eres y serás Cartagena para siempre. Porque yo quiero que tú, que personas como tú me representen ayer, hoy y mañana. ¡Lástima que solo tengamos una Maribel! Seguiré escribiendo para ti, porque sé que desde ese cielo que se ha creado para gente como tú, serás mi eterna lectora favorita.

No te digo adiós, Maribel. Porque estés donde estés, siempre te daré mis buenos días. D.E.P.