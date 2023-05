Nada va a cambiar

Ha comenzado la campaña electoral y con ella la última encuesta del CIS. Estoy segura que muchos de ustedes piensan que esta campaña electoral está siendo eterna, pero tómenlo con paciencia, porque hasta finales de año queda martirio para rato.. Dicho esto, hemos tenido para todos los gustos: pegadas de carteles de toda la vida con escoba, cola y papel. Los que han tirado de pantallas digitales, o los que han destapado a tamaño XXL sus carteles electorales hechos con lona, ¡cómo se nota dónde hay presupuesto!. Habría que mirar estas costumbres, señores políticos, lo de pegar carteles es más de los 80, a ver si damos algún paso hacia delante y algo cambia. Que tener a los periodistas hasta las doce para pegar un cacho de papel con cola y una escoba es muy antiguo.

No me voy parar a comentar lo que opino de la cartelería de nuestros candidatos, no por nada, si no porque no terminaría nunca, tengo para todos, de izquierdas y de derechas. Es curioso como los candidatos del bipartidismo y los de la ultraderecha, tanto a la comunidad, cómo a la alcaldía en vez de llevar una misma línea creativa, cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana por su cuenta y el resultado es desde mi punto de vista un despropósito. Yo a lo mío, lo de trabajo en equipo con estrategias conjuntas, eso ya para otro día.

Me aburren las campañas, los debates, las promesas electorales, ahora toca correr, y lo que nuestra clase política no se ha dado cuenta en esta Región nunca cambia nada. Hasta en las encuestas, escaño arriba o abajo el resultado está claro, por si no hubieran sido suficientes años gobernando, el partido popular gana las elecciones. Una cosa sí ha cambiado y a peor: la ultraderecha en nuestra región crece, y aquí perdemos todos.

Pero me dan igual los encuentros con jóvenes de López Miras en la sala Revolver o qué Pedro Sánchez venga a Murcia para hablar de todo menos de lo importante, ¡con dos cojones!. Menos mal que es guapo y la camisa vaquera le quedaba muy bien, sino es para darle una colleja, y decirle Pedro a Murcia hay que ir con todo, hay que ilusionar, llevan 27 años de gobierno del partido popular, carajo. ¡Por salud democrática, el cambio es necesario! Pero no, al equipo de campaña le pareció buena idea que fuera Murcia donde se anunciara un interrail español.

Y mientras unos y otros arrancan su carrera electoral para desgracia y hartura de la ciudadanía ¿Saben quienes han ido con todo este pasado viernes? Una residencia de Barakaldo, cuya iniciativa ha sido montar una boda ficticia para todos los residentes. 250 ancianos han sido invitados a la boda de alguien que no conocen, pero eso era lo de menos. Lo importante, la ilusión. Han estado más de una semana pensando en qué se van a poner, una peluquera y maquilladora las ha arreglado para que luzcan guapas y guapos en un día tan especial. Muchos de ellos llevan años sin asistir a un evento familiar, están solos en el final de la vida. Y de repente por unas horas han vuelto a sonreír, a bailar, a beber un vasito de whisky o una crema de marisco, primer plato de un menú especial para la ocasión. Aplaudo fuertemente la iniciativa de esta residencia para combatir la soledad de nuestros mayores. Las políticas de los cuidados, no le he oído hablar a ninguno de los candidatos y candidatos sobre ellas. Una nueva ley de residencias, profesionalizar a los cuidadores. Nos estamos olvidando de los nuestros, los más vulnerables, los que durante la pandemia, esa que ya se nos ha olvidado, peor lo pasaron.

Cada vez somos una sociedad más envejecida, y el modelo de residencias es urgente que cambie. Hay que poner a las personas mayores y sus patologías en el centro, falta personal cualificado, es urgente que los cuidadores tengan más empatía. Es desgarrador ver cómo pasan las horas sentados en un sillón, sin que nadie les visite, están solos. Esta es otra pandemia silenciosa, cruel y terrible, y a ningún político le he escuchado decir nada al respecto. Sigan a lo suyo, peguen carteles, pidan el voto y prometan. Nada va a cambiar.