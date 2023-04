El BORM suprime a Perona

Hace unos días, el Boletín Oficial del Estado (BOE) derogó la Constitución española durante unas horas. El hecho no tuvo consecuencias porque del supuesto error informático los ciudadanos tuvimos noticia una vez subsanado. Es una pena, porque mientras duró la proclamación de la anarquía podríamos haber delinquido a placer.

Por muy inquietante que este suceso nos parezca, todavía ha sido superado por su equivalente en esta Comunidad, el BORM, acrónimo del Boletín Oficial de la Región de Murcia. Este papelucho, por mucho que al gremio periodístico nos rebaje el ímpetu corporativo, es el diario más influyente de la Región. Lo que en él se publica va a misa y vuelve.

Pues bien, al día de hoy y a estas horas el BORM publica una candidatura del PP a la alcaldía de Murcia que desmiente la que los medios convencionales hemos anunciado por mediación de la oficina de prensa de ese partido. En la lista oficializada por el órgano que podemos definir como estrictamente gubernamental no aparece el nombre de Fulgencio Perona en el puesto número seis. Su lugar lo ocupa Ascensión Carreño, a quien se le había adjudicado el siete, y a partir de ella, todos los demás candidatos avanzan un puesto, hasta el punto de que el primero de los suplentes se alza con el último lugar del pelotón.

Perona, actual director general de Emergencias, uno de los nombres más destacados de las incorporaciones de Ballesta en una candidatura más bien continuista, ha desaparecido. En el PP dicen que se trata de un error del BORM. Pero parece un error demasiado elaborado, pues la lista ha corrido hasta el punto, ya digo, de que el editor de la publicación se ha permitido cambiar los dígitos de quienes le sucedían, elevándolos una plaza e incorporando al primer suplente a la papeleta estelar. No hay hueco, sino ocupación del espacio.

El director del BORM es Francisco Jódar, exalcalde de Lorca, quien dispone de un sueldo superior al del presidente de la Comunidad, y cuyas competencias funcionales son tan elementales que no le permitirían cometer errores de este bulto, pues en realidad se trata de uno de esos cargos en que se cobra por hacer nada. Pero una de las cosas que no hay que hacer cuando se disfruta de uno de esos chollos es no meter la pata, porque meter la pata es hacer algo. Por tanto, si reaparece Perona en una fe de errores, Jódar debiera ser destituido por haber publicado en el periódico del Gobierno una noticia falsa, a no ser que no lo sea. Incluso en tal caso debiera dar cuenta de haberle cambiado el nombre al concejal Pacheco y esparcir comas donde no corresponden, como el que echa sal sobre una ensalada, caigan los granos donde caigan.

Derogar la Constitución a través del BOE es grave para todos los españoles, pero suprimir a Perona por capricho del BORM es más lacerante, pues los españoles ni sufren ni padecen, pero quien ha hecho sucesivamente pregoneros de su pedanía, Torreagüera, a Pedro Antonio Sánchez y a Fernando López Miras se merece una recompensa que no puede frustrar el hecho de que Jódar ejerza su cargo como quien no sabe bien qué tocar con sus manos en los bolsillos.