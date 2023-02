Cemop rico y con fundamento

Lo huelen? De la cocina ha salido esta semana el barómetro de invierno del Cemop. El otro día ví a un amigo que me dijo que le habían llamado para hacerle algunas preguntas sobre política: ¿Qué es lo que le preocupa? Y sobre el conocimiento de algunos políticos, si pensaba votar… Captó toda mi atención al contarme esto, y se convirtió en la primera persona de mi entorno al que habían llamado para hacerle una encuesta. Son ese tipo de cosas que ocurren cómo en la serie de Remington Steele; sabían que existía pero nadie nunca lo vio. Pues a mí me pasa lo mismo con las encuestas políticas.

Cómo soy una yonqui de la política, me he tomado mi tiempo para leer con detenimiento la encuesta realizada. Y ya con el título, me quedo algo sorprendida: «El agua en el punto de mira». Según la encuesta, uno de los principales problemas señalados por las personas que habitan en la Región es el agua, tras la revisión de los planes hidrológicos, entre ellos el del Tajo-Segura. El agua entra en campaña, señalan. Y digo yo, el agua entra en campaña por un relato creado a conciencia por parte del Partido Popular. Lo hacen para desviar la atención de las listas de espera en sanidad, el lamentable estado del Mar Menor o el AVE de chichinabo que nos han traído de Madrid… Y no llega a Cartagena. Aunque menos mal que viene soterrado.

Me hace gracia la pregunta: «¿El recorte del Trasvase Tajo-Segura del Gobierno de España es perjudicial para los intereses de la ciudadanía?». El resultado no les sorprenderá cuando el PP ha desempolvado sus grandes éxitos del pasado en la Región para salir triunfante y así camuflar las muchas desvergüenzas que tiene debajo de la pancarta del Agua para Todos. Esa pancarta que muchos cogimos hace años. El agua como respuesta para todo, como estrategia es brillante, ¿no creen?

Como se pueden imaginar, la percepción del Partido Popular de la Región es muy buena, mientras la del PSOE es muy mala; la de Podemos, terrible; y la de Vox, regular. Santi no abarrotó La Condomina. Y eso que vino gente de todos ‘laos’. Los líderes regionales más conocidos son López Miras y Antelo. Que somos una región de derechas lo teníamos claro, ¿verdad?

Si en algo estoy totalmente de acuerdo con la muestra de encuestados es que a la pregunta «¿La incorporación al Gobierno regional de diputados elegidos en las listas de Ciudadanos y Vox ha sido beneficiosa para la Región?». Un 61,5% de los encuestados consideran que ‘nada’. Y, si me hubieran preguntado a mí, en esta pregunta hubiera dicho que se les ha olvidado llamarlos por su nombre. La incorporación de diputados tránsfugas, añado yo, ha sido nefasta para nuestra región.

El partido del agua festeja rozar la mayoría absoluta y se siente invencible. El PSOE patalea, tirando de hemeroteca en la televisión autonómica, sacando los resultados del barómetro de la Primavera de 2019: 13 diputados les daban, y fueron 17 los que consiguieron, ganando las elecciones. Y quedándose sin Gobierno por unas naranjas que acabaron siendo tránsfugas. El resumen socialista: que no hagamos caso a estas encuestas, que lo que importa son las elecciones.

Como decía la periodista Rosa Roda en Twitter, un posible escenario post electoral podría ser este: Luis Gestoso, alcalde de Murcia; José López, alcalde de Cartagena; Fernando López Miras, presidente de la mejor tierra del mundo, y José Ángel Antelo, presidente de la Asamblea Regional. Lo que viene huele tan rancio como la alternativa posible, que acabará dimitiendo tras el fracaso. Aunque el barómetro del Cemop a algunos les salga rico y con fundamento, como dice el cocinero Martín Berasategui: «¡Garrote!».