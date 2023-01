El núcleo no puede más

El núcleo de la Tierra se ha frenado. Lo sé, ni ustedes ni yo hemos notado nada, pero la cosa debe pintar mal por ahí abajo y no me extraña. Dicen los científicos que es posible que el núcleo a partir de ahora gire en sentido contrario al que lo hacía, y que como consecuencia de este reseteo nuestros días pueden acortarse. Sinceramente creo que la Tierra trata de decirnos algo, pero con la que tenemos liada aquí arriba como para pararnos a pensar en lo que pasa por ahí abajo.

Llevamos veintitantos días de enero y parece que llevamos doscientos, este mes no se acaba nunca. Es invierno, tenemos una ola de frío y todas las televisiones de nuestro país mandan a sus reporteros a pie de montaña con la nieve por la ingle para que todo sea más épico, que digo yo: ¡qué necesidad!

A Cifuentes, la gran superficie donde la grabaron cogiendo prestadas unas cremas, tendrá que indemnizar con un pico por no destruir ni custodiar el vídeo que llegó milagrosamente a manos de su propio partido con el fin de cargársela, y lo consiguieron.

Ayuso presenta el vídeo promocional de Madrid más casposo y peor producido que he visto desde los anuncios del teletienda y el alargamiento de pene. Y como decía un tuitero esta semana, prefiero que me roben a que se gasten el dinero público en hacer estas bazofias..

Un terrible asesinato terrorista ocurrido en Algeciras enciende el odio y racismo de la extrema derecha, tirando de bulos y provoca en el líder del PP unas muy desafortunadas declaraciones: «Desde hace siglos no verá a un cristiano matar en nombre de su religión como hacen otros pueblos». Declaraciones que tuvo que matizar unas horas más tarde, cuando en su partido fueron conscientes del tufo islamofóbico que tenían.

Ha sido Rita Maestre y su brillante campaña la única que me ha dado una alegría esta semana. «Lo va a hacer Rita», lema de la campaña de Más Madrid a las elecciones municipales, se ha hecho viral, por su frescura y brillantez. Una campaña sencilla, que se queda en el recuerdo y que ha provocado en la oposición, el efecto buscado.

Al margen de la actividad política y los arranques preelectorales, la crispación ha vuelto al Congreso, nada nuevo bajo el sol. Como tampoco es nuevo y me resulta cada vez más escalofriante que nos sigan matando y violando. Del caso Dani Alvés todos los indicios y pruebas parecen indicar que cometió la violación, por lo que espero que cumpla en la cárcel los años que la Justicia le imponga y ojalá dejemos de cuestionar a las víctimas por el hecho de ser personajes famosos los agresores.

Y en la mejor tierra del mundo están a tope con el trasvase, los regantes manifestándose en la puerta de Moncloa, el presidente de la Comunidad mandando cartas a Perro Sanchéz. Y yo me pregunto: ¿ y del Mar Menor? Ya nos hemos olvidado. Nos han puesto un consejero y asunto arreglado.

Pero donde ha estado el foco mediático ha sido en el Puerto de Cartagena, que tras una semana agónica para su presidenta, el pasado viernes por la tarde no le quedaba otra que dimitir, y mucho estaba tardando. Al PP no le estaba beneficiando nada este escándalo de corrupción cuando las encuestas preelectorales les dan vencedores el próximo mayo. Pero saben lo que les digo, que lo verdaderamente preocupante es que el número de suicidios entre los jóvenes no para de crecer, las listas de espera en la Región para entrar en quirófano y que nos vea un especialista superan los cien días, pero sin embargo vamos de triunfalistas.

No me extraña que el núcleo de la tierra no pueda más. Haciendo un mínimo repaso por nuestro país ya dan ganas de salir corriendo, entiendo que haya hecho como en Airbag. Pazos, al final de la película llama a su mujer y le dice: «Marusiña, que lo dejo, que esto es muy estresante».