Masoquismo español de la leyenda negra

Muchos españoles, de izquierda o derecha, siguen creyendo que la Leyenda Negra contra España es verdad. Y que, por ello, los españoles debemos andar por el mundo con la cabeza gacha y el alma compungida, pidiendo perdón por doquier y a todo el mundo. Es una pena, y es un ejercicio de masoquismo permanente que los más, entre nosotros, ejercemos de manera constante. Yo no, desde luego. E invito a quienes todavía crean que España hizo genocidio en América a que estudien el caso.

La Historia de España desde los Reyes Católicos es ejemplar para el mundo. No neutra, ni insignificante, sino ejemplar. Del supuesto genocidio hablen las cifras. En Norteamérica queda un residual 2% de nativos. En toda Centroamérica y Sudamérica sube del 90%. ¿Cuánto le queda a un comanche para ser presidente de Estados Unidos? Da risa pensarlo. Chaves, Morales, Castillo, Toledo ya han paseado sus nobles facciones amerindias por los palacios presidenciales respectivos. De universidades y hospitales de la mal llamada época colonial, ni hablo, ni hago recuento. Ni tampoco de las bibliotecas. El mestizaje fue el pan nuestro de cada día al sur de Río Grande. No hay nada de lo que avergonzarse, al contrario. México y Perú fueron conquistados con la ayuda, masiva, de los pueblos nativos bárbaramente sojuzgados hasta el canibalismo por los aztecas y los incas.

La envidia de Inglaterra y de Holanda fue la mano que escribió infamias contra la España que por tres siglos y medio les vencieron y vencieron sobre todo en el mar, donde ellos creían tener la exclusiva de la victoria. Infamias que, como ya he dicho, se han hecho carne de pensamiento, ADN cerebral en tantos y tantos españoles acríticos e ignorantes de su propio pasado.

¿Puntos negros en la Historia de España? Los mismos, cifras arriba o abajo, que en cualquier otro país de Europa. La caza de hugonotes en la Noche de San Bartolomé en Francia, las ejecuciones de Calvino –sí, de Calvino– en Suiza, la incesante quema de brujas en Alemania, la tortura masiva de monjes católicos en la Inglaterra de Enrique VIII, o la degollina de miles de soldados españoles por los rifeños de Abd el Krim en Annual… y así, hechos y fechas por doquier. No, puntos negros en la Historia no son leyenda negra. No confundan.

Leyenda Negra es negar toda validez a toda la Historia de España, a toda. Y no sólo negar, sino anatematizar y condenar. La denominación de ‘Diablo del Mediodía’ a Felipe II sólo tiene intención difamatoria, insultante, falaz y artera. Para genocidio el del rey Leopoldo II de los belgas en el Congo, y fue en el siglo XX, un millón de seres humanos asesinados o mutilados. Para racismo, el de Inglaterra en La India, donde los nativos eran, exactamente, seres inferiores. O el exterminio que trajo consigo la colonización de Oeste norteamericano; me niego a ver más películas del Oeste.

Por favor, despierten y dejen de comprar la moto de la Leyenda Negra. Estudien, por favor.