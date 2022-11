Sin necesidad de pellizcarme para comprobar que es verdad, estoy escribiendo con el sonido de la lluvia de fondo. ¡Está lloviendo! Un estruendo me lo dijo hace horas; un trueno interrumpió mi sueño y, en lugar de sobresaltarme, ha dibujado una sonrisa en mi rostro. No creo que haya mayor muestra de estar deseando que sucediera. Me he dado la vuelta en la cama, me he abrazado a la almohada y he luchado por no volver a dormir y poder escuchar esta música celestial. ¡Llover! ¡Qué bien suena! ¡Y qué llueva bien! he pensado. Al espabilarme también he tenido en cuenta que en esta tierra, donde la lluvia aparece dando miedo, quienes la hayan sentido tiemblan por lo que pueda pasar. Así es esta Región: donde en un lugar algo alegra, en otro atemoriza. El caso es, que tras meses de sequía, llueve y de poco servirá, pero por lo pronto, se limpiará el ambiente. Falta iba haciendo, aunque hoy mi vecina tenderá la ropa dentro. La lluvia siempre sirve. Gracias, cielo.