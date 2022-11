Hervido navideño

Estamos en noviembre y mirando de cara hacia la Navidad. ¡Nos encanta hacer esto! Hace unos días, atravesando uno de los pasillos, de la primera planta de la Plaza de Abastos de Verónicas, en Murcia, y recreándome en los puestos de pescado, sentí esa alegría indescriptible que se apodera de ti cuando tienes delante algo que te lleva a aquello que te hace feliz. Pues sí, a mí una gamba me teletransporta a la Navidad, y sí, aunque pueda ser exorcizada, me gusta la Navidad, sus luces y también sus manteles, claro. Sin embargo, no son las gambas el plato fuerte de mi mesa navideña; uno de ellos, el más tradicional, nunca falta: el hervido de patata, cebolla, ñoras y un trocico de bacalao. Otros tendrán el cordero por tradición, o el centollo; nosotros puede que también, pero el primer plato es así de simple y su sabor no es reemplazable. Lo único que espero es que no se convierta en un lujo inalcanzable y podamos comprar las cebollas. Dicen en el telediario que todo producto culinario navideño va ya con una subida del seis por ciento. ¡Horror mamá! ¡Compra las cebollas ya!