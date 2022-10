De cuando no se entiende el objetivo de lo que se pretende hacer en el barrio del Carmen

Antes de dar mi opinión sobre la conflictiva actuación que está enfrentando a los habitantes del Barrio del Carmen (a partir de ahora aludiré a él como El Barrio), he intentado obtener la mayor información posible al respecto, pues me afecta directamente como carmelitana. La única documentación que parece ser pública es una cuyo largo enunciado transcribo: «Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carril bici y ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carriles bus en el término municipal de Murcia e implantación de líneas de BTR a través de la reordenación de tráfico y viales en accesos a la ciudad de Murcia». Veintiocho folios que describen, más o menos, más bien menos que más y luego explicaré por qué, una serie de cambios en la circulación de los vehículos privados y las prohibiciones de tránsito y estacionamiento de éstos en El Barrio, mejor dicho, en algunas calles de éste. Antes de continuar quiero manifestar que siempre he sido partidaria de peatonalizar áreas urbanas para mejorar la calidad de vida del ciudadano, pero en este caso la cuestión es larga y muy compleja, de modo que voy a apuntar algunos datos y plantear algunas cuestiones que, a día de hoy, para mí no tienen respuesta.

El Barrio es el barrio (valga aquí la redundancia) donde reside el mayor porcentaje de población del casco urbano de la capital, unos 20.274 habitantes; no puedo aportar datos sobre la densidad exacta de la población en él, pues mi búsqueda ha sido infructuosa, aunque, a tenor del aumento de habitantes constante y de que su perímetro no se ha ampliado, la imagino altísima. El Barrio es un espacio urbano de trazado antiguo, con multitud de calles estrechas, donde las casas, en origen de una o dos alturas en las que vivían pocas familias, han sido sustituidas por otras de varias plantas y varias viviendas en cada una de ellas. Todavía se mantiene un alto porcentaje de edificios construidos entre los años 50 y 80 del pasado siglo y en la mayoría de ellos no se habilitaban aparcamientos, ya que entonces parecía innecesario. El Barrio es una puerta de entrada a la ciudad desde las pedanías del Sur y también es el camino más corto de salida hacia éstas desde algunos de los otros barrios de la ciudad. El Barrio no ha tenido nunca muchos espacios verdes, cierto, aunque contamos con un jardín no muy grande, pero espléndido y de gran importancia histórica, teniendo la declaración de BIC por ser el primer jardín público que se constituyó en España (hay otros muchos antiguos ahora públicos, pero nacieron como privados). Dicho todo esto, comienzo con mis dudas razonables.

Primera cuestión: ¿qué se hace con los coches de los habitantes del Barrio? En algunos cascos históricos de ciudades donde se ha peatonalizado su centro, los Ayuntamientos han adquirido solares para ubicar aparcamientos en altura; sería una buena solución que en esas callejas estrechas y de gran densidad de población se hiciera algo así, de esta manera se equilibraría el número de habitantes por metros cuadrados y se le facilitaría su pervivencia en la ciudad, puesto que está comprobado que en aquellos lugares donde el acceso a las viviendas con vehículo es dificultoso las calles se convierten en suburbios. Segunda: ¿Se puede hablar de peatonalización cuando el flujo de tráfico rodado, sea del tipo que sea, continúa circulando por las distintas arterias? No, evidentemente. En este caso he leído que se pseudopeatonalizan varias calles, llámenlo X, pero no hablen de una mejora para el peatón que seguirá conviviendo con gran flujo de autobuses, bicicletas y patinetes, en esas áreas que se suponen van a dejar para su solaz. Tercera cuestión: Se reduce el tráfico de vehículos privados por el Puente Viejo, pero no por ello van a dejar de circular los autobuses, concentrando además su presencia en el entorno de un jardín BIC.

El Puente Viejo necesita descansar de una vez, pero de verdad, y la Plaza de Camachos y el Jardín de Floridablanca; sería magnífica una auténtica peatonalización de ese entorno… siempre eliminando el paso de los autobuses y esa indefinida parada de en la calle Proclamación, todo el lateral del Jardín de Floridablanca volvería a sus orígenes de aparcadero de éstos. ¿Por qué no junto a la nueva estación del ferrocarril? Cuarta cuestión: Reducimos emisiones en un área mínima del Barrio, pero las aumentamos, hasta no sabemos qué límites, en el único acceso que se va a dejar al tráfico entre una orilla y otra del río, la Pasarela Miguel Caballero, Avenida Río Segura y su entorno. En ese documento consultado curiosamente no aparece esta zona, hasta ahora razonablemente tranquila, por donde pasarán todos los vehículos motorizados, mayor contaminación acústica y de gases concentrados en torno a esas calles y al río. Y no nos olvidemos de que el torrente de tráfico, aunque sea unidireccional, de la Avenida Teniente Flomesta continuará aislando el tránsito a pie entre el centro de la ciudad y El Barrio (me pregunto en que cajón quedó un magnífico proyecto de hace años, premiado por el Colegio de Arquitectos, donde se soterraba el tráfico desde Verónicas hasta la FICA, según creo recordar). Quinta cuestión: Muchos habitantes habrán de dar un gran rodeo por distintas calles que han cambiado a un único sentido para poder acceder a sus garajes. Nuevamente los atascos y la contaminación será la tónica en las calles de acceso a dichos lugares, la zona perimetral del Barrio se verá afectada por ello con seguridad. Resumiendo, no veo las ventajas por ningún sitio, ya que no parece ser un proyecto bien estudiado y madurado que nos garantice una mejor habitabilidad de nuestro Barrio.

En ninguna de las páginas de este plan, que no proyecto urbanístico de mejora, encuentro que hablen de descongestión del tráfico de crear aparcamientos realmente accesibles para los habitantes de estas, de proyectos de nuevos espacios verdes y peatonales, de crear nuevos accesos a un barrio que los necesita y no embudos donde las colas de vehículos harán insufrible la existencia de los vecinos. Me comentan que ya hay asociaciones de varios tipos, incluidos comerciantes, AMPAS, etc. que están a favor de este plan de reordenación del tráfico, insisto que no proyecto urbanístico de mejora del Barrio ¿Alguien me lo explica? ¿Algún gobierno municipal tendrá la valentía de afrontar proyectos relacionados con El Carmen en los que la inmediatez no sea la prioridad?