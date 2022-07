Vincenzo Bellini escribe su ópera Norma en 1831, en ella se cuenta la célebre de historia de la sacerdotisa de los galos que da nombre a la obra, y que por amor culpable al romano Polión traicionó sus votos. En mitad de los preparativos de guerra entre tan fieros enemigos, la servidora de los dioses se ve atrapada en una vorágine de sentimientos y pasiones encontrados. Dos pueblos se muestran deseosos de ir a la guerra, la pulsión primitiva de ofrecer la sangre del otro a unos manes terribles se cruza con la pretensión, aparentemente noble, de escribir una página épica y brillante para la Historia de la humanidad. Solo Norma, culpable de sacrilegio por haber roto sus votos con un enemigo, no piensa en la guerra, sino en el amor. Llena de pena, incapaz de soportar un doloroso secreto, abre su pecho, como tantos amantes lo hicieron antes y lo harán después, a la virginal luna, casta diva, reina absoluta del cielo, al astro de todos los que no pueden entregarse a la dulzura reparadora del sueño. Norma proclama, ante quien no tiene nada que ocultar, que sus pensamientos son para la paz, y que defenderá la causa del amor con su vida.