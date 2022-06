Hace dos años exactamente (porque yo estoy de aniversario), cuando Javier Medina y Joaquín Pablo Lidón me invitaron a sumarme a su proyecto, me dijeron textualmente: “A nosotros no nos importa lo que se venda, nos importa cómo se venda y sobre todo que nos eches una mano, no sólo ampliando la cartera de clientes, sino organizando eventos que nos den a conocer y en los que los participantes entiendan cómo ITRES hace las cosas”. Podía haber pensado, sobre todo en eso de que “no nos importa lo que vendas”, que eran sólo palabras, pero jugaba con la ventaja de haber trabajado antes con Joaquín, y sabía que él estaba decidido a no aplicar en su empresa todas aquellas cosas que habíamos padecido en otras. De modo que desde el principio supe que estaba en el sitio correcto.

Hemos necesitado dos años para poder alcanzar el punto de equilibrio necesario para atrevernos a organizar un evento de verdad. Y digo de verdad, porque por la propia idiosincrasia de la casa, o se hacía bien o no se hacía. Medias tintas no se iban a emplear, de modo que todos echamos el resto.

Organizar es planificar y ordenar una serie de elementos para que tengan sentido en su conjunto y, obviamente, todo parte de una idea y del deseo de que la distancia entre el concepto y el resultado sea mínima. Primero elegimos la temática, necesitando generar un hilo conductor para la misma, y a continuación, precisábamos conseguir que INTEL, LENOVO y VMWARE nos diesen luz verde y aportasen primeros espadas… Su ayuda rozó la excelencia. Jessica Navas, Sebastián Parma y Carlos Vaquer aparcaron otros compromisos por sumarse a este, y no sólo mostraron el conocimiento que atesoran durante las presentaciones y la mesa redonda, sino que más tarde hicieron las delicias de los invitados departiendo con ellos durante la comida. Les estaremos eternamente agradecidos.

Después de contar con la temática y los ponentes, tuvimos que seleccionar clientes a los que “comprometer”. Decía Joaquín en el discurso de bienvenida que HIMOINSA y ORENES GRUPO eran dos de nuestros mejores clientes. Obviamente, no necesitan tarjeta de presentación, pero no lo son simplemente por el volumen de negocio que nos reportan, que también, lo son principalmente porque ITRES ha conseguido ser parte real de sus equipos de IT. La confianza que Víctor Corredor o Miguel Ángel Muñoz tienen en ITRES es grande, y para nosotros poder ponerlos en el brete de que fueran parte esencial de nuestra puesta en escena, un movimiento natural. Su intervención maravilló a propios y extraños. Claros, concretos, concisos y, sobre todo, sinceros. Dijeron lo que les pareció adecuado, incluso para dar algún tirón de orejas.

Hasta tal punto fue un acierto, que a mí personalmente varios clientes me ofrecieron la posibilidad de participar el año que viene contando su experiencia, pero aún fue mejor aquellos que sin ser clientes nos felicitaban por haber convertido NEXO en un encuentro de apasionados por la tecnología, y por supuesto por no haber sido perseguidos con propuestas de venta de ninguna clase. Todos hemos estado en tantos foros que en realidad sólo buscaban materializar operaciones a corto plazo, que estaban sorprendidos de que nadie en ITRES estuviese agendado visitas o proponiendo demos… Si a mi un día me dijeron que no me preocupase por cuanto vender, sino por cómo hacerlo, esta era la mejor manera de manifestar que el movimiento se demuestra andando.

Por último, queríamos tener el privilegio de que el acto se perpetuase en el tiempo, y por tanto una inauguración oficial nos invita a seguir persiguiendo el sueño. Hace años que conozco a Javier Martínez Gilabert, y también hacía mucho tiempo que no lo llamaba. Cuando me levantó el teléfono y me dijo, "dime Dani”, ya sabía que salvo por problemas de agenda él estaría allí el primero. Decía en su discurso que “apuesta por arriesgar, porque la administración pública también sea punta de lanza y por tender la mano a los empresarios”. Nosotros en ITRES damos fe de ello.

En resumidas cuentas, creo que hemos conseguido que NEXO sea LO QUE NOS UNE. Estamos muy contentos del resultado y muy ilusionados por preparar la siguiente edición, en la que contaremos con todos vosotros de nuevo y prometemos intentar hacerlo, al menos, igual que este año.