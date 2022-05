Tiempo de avanzar, tiempo de negociar

Recientemente se producía una muy mala noticia para la clase trabajadora de la Región de Murcia y, en general, para todas las personas que dependen de un convenio colectivo. El pasado día 5 de mayo, las organizaciones sindicales dábamos por finalizado el proceso de negociación del V AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) por un importante desencuentro con la CEOE y Cepyme centrado fundamentalmente en la cláusula de revisión salarial que para CCOO y UGT es imprescindible, y más en un momento de gran incertidumbre.

Las empresas no pueden pretender que la salida de esta crisis, producida por la alta inflación que afecta al precio de bienes básicos y que está agravada por la guerra de Ucrania, se supere, una vez más, a costa de los sueldos de las trabajadoras y trabajadores. Y por si no fuera suficiente, intentan convencernos de que la subida de los salarios será la causa de que se prolongue en el tiempo.

Ninguna de estas premisas es cierta, porque con una alta inflación, precios elevados y sueldos bajos, nadie consume. Así, las empresas no venden y la economía se ralentiza, es por ello que a las personas trabajadoras no nos queda otra que revitalizar la negociación colectiva con mayor intensidad. Lo haremos sector a sector y empresa a empresa, con propuestas realistas. Por eso CCOO va a defender la negociación de los convenios colectivos, porque la condiciones de vida de las familias, le pese a quien le pese, no es demagogia. Y, donde la negociación no sea posible, las movilizaciones serán inevitables.

CCOO no se quedará impasible ante la pérdida de poder adquisitivo que supone para las personas trabajadoras datos como el 8,2% registrado por el IPC en la Región de Murcia durante el mes de abril. Ante esto, sabemos que la existencia de un AENC facilitaría la negociación de la adecuación de los salarios, pero, aunque este no exista, las propuestas de CCOO se seguirán moviendo en parámetros cercanos a los que se pedían en dicha mesa de negociación. Así que ya podemos ir advirtiendo que para el año 2022 el incremento salarial a pactar será de un 3,5 %, para 2023 el de 2,5% y para el año 2024 de un 2%, pero, además, es fundamental incluir una cláusula de revisión salarial que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo.

Observamos que, en la Región de Murcia, la mejor tierra del mundo, como la llama el presidente López Miras, son muchos los sectores de actividad importantes (Hostelería, Transportes de Mercancías por Carretera, Establecimientos Sanitarios de Hospitalización y Asistencia, Comercio, etc.) y con un peso específico dentro del modelo de desarrollo económico que, sin embargo, mantienen condiciones laborales obsoletas desde hace décadas.

Y no se trata solo del sueldo; si uno está mínimamente atento a los cambios puede distinguir con cierta facilidad una pérdida de derechos sistemática, donde las excusas para precarizar se van adaptando.

Ahora el pretexto es la elevada inflación y antes la pandemia, aunque la mayoría son sectores que arrastran precariedad desde hace años porque no se han revisado periódicamente sus convenios colectivos. Para algunos de ellos, la subida del SMI por parte del actual Gobierno nacional ha sido la única mejora laboral en décadas.

Podemos repetir como un mantra que «en la Comunidad murciana se vive mejor que en ningún sitio», pero eso no va a cambiar el hecho de que la Región de Murcia tenga, con 9.850 euros/año, una de las rentas por habitante más bajas del país, solo por encima de Extremadura, que las pensiones que cobran nuestras personas mayores sean las más bajas en todo el territorio nacional, 1.063,58 euros/mes de media o que, según la según un informe de FADSP, Murcia sea la comunidad con peor sanidad de España.

Y dicho lo cual, que cada cual saque sus propias conclusiones.