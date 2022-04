Una medicina sin rumbo

Pocos días después de que se hayan suspendido las restricciones en el uso de mascarillas en interiores (salvo lugares donde podamos encontrarnos con personas vulnerables) y en un momento en el que tenemos la sensación de haber pasado lo peor de esta pandemia que ha hecho tantos estragos en lo sanitario, social, económico y personal, observo que todavía no hay indicios de que se apueste por el futuro de la profesión médica.

El futuro sigue siendo incierto para la gran parte de Médicos Internos Residentes (MIR) que terminamos nuestra formación como especialistas en la Región de Murcia.

Cabría pensar que la voluntad política y gestora de la Administración es la de retener en la Región el talento de médicos jóvenes formados en sus universidades y centros sanitarios con una formación que ha sido extensa, de cuatro ycinco años según la especialidad, de alta calidad y que supone una inversión y un esfuerzo de la ciudadanía.

Cabría pensar que después de once años de media de formación en Medicina se quiere conservar el conocimiento de estos profesionales para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos y un bienestar social mayor.

Cabría pensar.

Pero esa no es la realidad que se dibuja para estos médicos jóvenes. Las condiciones laborales que arrastra el Servicio Murciano de Salud desde hace años en la contratación hacen creer que los diferentes gerentes y consejeros piensan igual. Parece que se prefiere la incertidumbre y precariedad frente a la seguridad laboral; que se prefiere correr el riesgo de perder profesionales formados y capacitados en la Región a costa de que su valía pueda ser aprovechada por otras Comunidades Autónomas y países que gestionan y trabajan en la captación de grandes profesionales con mayor antelación. No parece que se quiera hacer un esfuerzo por ofrecer condiciones laborales dignas y estables a unos profesionales cuya resiliencia y salud física y mental van a determinar la salud del resto de la sociedad.

Cabría pensar que una pandemia que ha hecho temblar los cimientos de todos los sistemas sanitarios del mundo nos haga detenernos, recapacitar y reevaluar cómo se pretende reforzar un sistema de salud que ya de antes se estaba debilitando, que se mantiene apenas en pie gracias al compromiso y a la voluntad de los profesionales sanitarios. Los médicos residentes y los médicos jóvenes no son una excepción. La formación médica también se ha visto afectada. Los residentes han trabajado codo con codo con los médicos adjuntos y han cubierto puestos de responsabilidad y atención asistencial para el que han tenido que adaptarse rápidamente y para lo que han respondido ofreciendo una asistencia de calidad a los pacientes.

Los médicos jóvenes pedimos que se apueste por nosotros al finalizar nuestra residencia. Y, con ello, que se apueste, en definitiva, por el paciente.

No queremos más palabras vacías. Como sociedad, no nos podemos permitir continuar con médicos que acumulan contratos de meses, semanas o días de duración desde que acabamos la residencia. Eso no es tomarse en serio la salud de la población.

Los hechos retratan al Servicio Murciano de Salud año tras año. Cuando las organizaciones que representamos a los MIR y a los médicos jóvenes hemos trasladado esta preocupación y hemos tendido la mano para colaborar con las administraciones sanitarias, no hemos obtenido respuesta de las gerencias ni de las direcciones médicas competentes de la mayoría de áreas de salud de la Región.

La incertidumbre y la oferta tardía de una proyección de futuro conlleva una mayor inquietud y desasosiego en unos profesionales que lo han dado todo en sus años de formación, más si cabe en estos dos últimos sufridos de pandemia.

La ausencia de un interés franco del Servicio Murciano de Salud que se materialice claramente en medidas para afrontar esta situación hace que nos encaminemos hacia una Medicina sin rumbo y que nuestro rumbo, en muchas ocasiones, tenga que ser otros sistemas sanitarios fuera de nuestras fronteras.