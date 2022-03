En defensa del trasvase Tajo-Segura

Hablar de agua en la Región de Murcia es hablar de nuestro bien más preciado. Hablar de agua en la Región de Murcia es hablar del Trasvase Tajo-Segura, la infraestructura hídrica más importante de nuestra historia, impulsora de nuestro progreso, que el próximo día 31 de marzo cumplirá 43 años generando trabajo, bienestar y futuro al Levante y a toda España, por lo que nuestro país no podría entenderse hoy sin el Trasvase Tajo-Segura.

Pues bien, nunca antes el Trasvase Tajo-Segura ha estado tan amenazado como ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez, que, recordemos, prometió el fin del trasvase en abril de 2018, en un mítin en Albacete. Y desde entonces, todas las decisiones y medidas que el Gobierno socialista ha adoptado en materia de agua han seguido esa hoja de ruta, saltándose cualquier criterio técnico, obedeciendo exclusivamente al sectarismo ideológico de la vicepresidenta Teresa Ribera, transitando por un camino que aboca irremisiblemente al fin del Trasvase Tajo-Segura tal y como lo conocemos hoy.

Sin ir más lejos, el cambio de las reglas de explotación del Tajo-Segura aprobado por el Gobierno de Sánchez supone una estocada de muerte al Trasvase. Una modificación que supone a efectos prácticos un hachazo de cien hectómetros cúbicos al año para el regadío, un grave recorte que se ha decidido unilateralmente y bajo criterios exclusivamente ideológicos, sectarios y partidistas. Pero ni nos van a callar ni nos van a parar.

Cabe recordar que el 80% de la agricultura en territorios esenciales subsiste exclusivamente por el trasvase. Además, las exportaciones de la Región se incrementan año tras año gracias principalmente al trasvase, y si estamos frenando el desierto que intenta avanzar desde el norte de África, es esencialmente gracias al Trasvase. Hablar del Trasvase, por tanto, es hablar de oportunidades, de riqueza, de exportaciones, de puestos de trabajo. Por todo ello, vamos a seguir defendiendo que el Trasvase Tajo-Segura no se toca, y para ello haremos lo que haga falta y llegaremos hasta donde sea necesario.

No vamos a caer en las trampas en forma de cortinas de humo que nos pone el Gobierno de Sánchez, como el uso y el precio del agua desalada, que nunca ha de ser la alternativa a la modificación de las reglas de explotación y al aumento de los caudales ecológicos del Tajo. Desde el PP decimos sí al agua desalada, pero nunca como sustitución a los recursos del Acueducto. Además, exigimos un precio máximo final de 0,30 euros/m3 del agua desalada para el regadío tal y como se acordó en la ley 1/2018, siempre y cuando estén garantizados los recursos del trasvase, nunca como sustitución.

Continuaremos reivindicando un Pacto Nacional por el Agua que aporte soluciones definitivas y propicie que se transfiera agua de donde sobra hacia donde hace falta. El Partido Popular, con el Memorándum, ya fue capaz de poner de acuerdo a las cinco Comunidades Autónomas afectadas por el trasvase. Por eso, hemos ofrecido al PSOE un gran Pacto Nacional del Agua para que haya un equilibrio entre las cuencas y se construyan las infraestructuras necesarias, para que a nadie le falte el agua, pero la respuesta hasta ahora de los socialistas ha sido negativa. Y la de los socialistas murcianos, en concreto, sigue siendo agachar la cabeza y hacer seguidismo de Pedro Sánchez.

No se puede cerrar el grifo y castigar a dos millones y medio de habitantes que viven en zonas donde el suministro de agua depende del Trasvase. No se puede acabar con el mayor generador de empleo, desarrollo y progreso de la Región a través de nuestro principal sector productivo que es el sector agroalimentario. No vamos a permitir que el Gobierno de Sánchez cierre el Trasvase Tajo-Segura.

Desde el PP continuaremos con nuestra ofensiva en una justa defensa del agua para la Región de Murcia. Siempre donde hay que estar, junto a nuestros regantes y agricultores, como volvió a demostrar el presidente Fernando López Miras en la manifestación del campo en Madrid del pasado 20 de marzo. Fueron los agricultores y ganaderos los que nos dieron de comer en plena pandemia y los que llenan, cada día, nuestros supermercados y despensas. Resulta intolerable que este sector siga siendo el blanco fácil de este Gobierno sanchista, que señala, castiga y criminaliza con sus decisiones a este sector tan importante. La calle está ardiendo y en Moncloa Pedro Sánchez sigue tocando la lira.