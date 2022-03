Inmediatez confusa

Ha vuelto la lluvia en Murcia. Tarde de lunes, en la paz de la iniciada Cuaresma... Pero no se me olvida que estamos en el mes del dios de la guerra.

Ayer tarde, mi amigo, el poeta José Luis Martínez Valero, desde su cabina al río Segura, me enviaba unas imágenes de la manifestación por la paz en Ucrania y contra la guerra putiniana. Es la era del móvil. Ya no se puede ocultar lo visible: las tecnologías muestran los hechos de forma inmediata, y no tanto desde lugares a los que no alcanzamos con nuestros ojos, como desde lugares adonde no estamos dirigiendo nuestros ojos.

Esa capacidad de la tecnología de inmediatez pero, sobre todo, de imponerse y dirigir nuestra atención, distraída u ocupada en otras cosas, es un hito, desde luego: algo propio de nuestra época. Con este efecto ni siquiera el ‘viejo’ periodismo, incluso el hecho sobre el terreno, puede competir.

Reconozco, sin embargo, que la imagen periodística de una escena terrible captada en vivo, o encapsulada y retransmitida, produce un impacto directo; pero necesita que nuestra atención esté ya dirigida a ella, y en muchas ocasiones, también del factor sorpresa, para que no tengamos tiempo de desviarnos de su foco. Cuando el presentador de televisión, por ejemplo, avisa previamente de su contenido sensible, casi siempre excita nuestra curiosidad de manera indirecta.

Platón trata sobre la curiosidad aliada de la represión, en uno de los primeros libros de La República, donde analiza el alma humana dividida en tres almas, y el conflicto que a menudo se da entre sus distintos deseos y móviles. Allí aduce el ejemplo de cuando cerramos los ojos para no ver pero a hurtadillas miramos entre las rendijas de los dedos de las manos que ponemos delante para ocultar la escena terrible. Algo nos impulsa a ver y algo nos censura o protege, de forma cariñosa o maternal o de forma dictatorial hay una lógica que se impone al instinto.

Así pues, cualesquiera que sean, las imágenes tienen el poder de advertirnos o de orientarnos, de forma inmediata y dulcemente invasora, pueden transmitir la emoción que un emisor amigo quiere compartir con otro o pueden dirigir o redirigir aliándose con la represión (con el no) nuestra atención. En suma, las imágenes nos presentan mundo. No determinan nuestro juicio. No tienen una condición intrínseca de verdad o mentira.

Hoy en día está muy sobrevalorada la verdad o su contrario, las ‘fakes’. Es casi una moda o casi un género periodístico. Abundando en este enfoque gnoseológico de las imágenes, se ha llegado, en nuestro tiempo, al reino de la perplejidad. Nada nos asegura ya que alguna de las imágenes que vemos cotidianamente en los medios sea verdadera; o mejor, que no sea un ‘fake’, o un constructo sacado de otra imagen, de otro contexto, con otra referencia factual.

Yo, amigos, no sé qué deciros. Pero me acuerdo del teatro griego, de aquel tipo del ‘mensajero’, en los dramas de Esquilo o de Sófocles: su relato en escena valía por mil imágenes; de la guerra contra los persas, de las luchas de la descendencia de Edipo frente a las murallas de Tebas.

Ese relato verdadero de la guerra en Ucrania nos lo dicen hoy los rostros de los niños y las madres ucranianas. Su silencioso gesto, sobre todo. Y también la palabra de mi amigo el poeta, al que la pena le impidió escribir, solo captar las imágenes de la manifestación por la paz.

Me parece que contra la perplejidad hay que reaccionar. Antes que no ser capaces de formular un juicio, prefiero estar engañado en algo. A menudo para apagar un incendio hay que acudir a luchar contra el fuego. Y si el incendio está cerca de ti, con más motivos y con más responsabilidad.

Hay otro tipo de perplejidad, pseudológica, retórica y falaz, que solo se vence con lógica. El deseo de paz implica paz. Pero allí donde no hay tal deseo de paz, no se debe dejar sin armas a las víctimas.