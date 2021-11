#Lunes15nov | EL MAR CEMOP

El Mar Menor pasa factura al PP en intención de voto. Eso es al menos una de las principales conclusiones del Barómetro de Otoño del CEMOP realizado para la Asamblea Regional de Murcia con el fin de retratar la realidad social y política de la Región de Murcia. Según los resultados ofrecidos por este grupo de investigación de la Universidad de Murcia el Gobierno regional sale mal parado porque la ciudadanía le atribuye la principal responsabilidad ante la situación que sufre este enclave del litoral. Seguro que no tiene nada ver el hecho de que el PP diga ahora que respalda la ILP para otorgar la personalidad jurídica al Mar Menor, ni que la Fundación Ingenio pague un publirreportaje en el diario El País y luego use torticeramente su publicación, como si su contenido estuviera avalado por el periódico del Grupo Prisa.

#Miércoles15nov | JUAN REDONDO

No soy yo mucho de obituarios y menos de panegíricos. Algunos de aquellos me han tocado escribir sobre personas con las que he trabajado o bien porque no encontraba otra forma para expresar lo que sentía acerca de familiares o amigos cercanos en el momento de su marcha. Pero no puedo evitar derramar alguna lágrima sobre Juan Redondo, compañero periodista con el que coincidí en mis inicios profesionales a comienzos de los 90. Lo sustituí unas semanas en las crónicas parlamentarias de la Asamblea Regional por decisión de nuestros jefes. Nunca hubo reproches. Nunca, descalificaciones personales. Siempre la mano tendida, el consejo de quien ya había librado batallas y un afecto sincero que se prolongó en nuestros respectivos caminos profesionales. Alguna caña que otra y estima sincera y mutua. Aún veo sus ojos brillar contando anécdotas vividas con Jerónimo Saavedra, el que fuera presidente de Canarias de 1983 a 1987 y, posteriormente ministro de 1993 a 1996. Juanito, descansa en paz.

#Domingo21nov | PELEAS EN LA DERECHA

No sé si es cosa de batutas, de egos o de liderazgos mal llevados, pero me alegro mucho de que aparezcan en público las peleas internas en los partidos de la derecha política. Este privilegio siempre ha estado reservado a la izquierda. No hay que buscar mucho para encontrar ejemplos en nuestra Región, sin ir más lejos, en las últimas décadas y, especialmente, a finales de los 80 y principios de los 90, antes de que Ramón Luis Valcárcel iniciase su periplo de mayorías absolutas. No fue necesario entonces un trabajo de zapa porque el Gobierno regional le llegó sin esfuerzo alguno. Lo de los egos en nuestra particular franquicia de Ciudadanos (y ciudadanas) murcianos (y murcianas), sumados a Vox y su auténtica cruzada, ya sabemos dónde nos ha llevado en esta tierra. En la diestra nacional, Cayetana Álvarez de Toledo no pierde tino al señalar a quienes se encargan de limpiar el camino a Pablo Casado, al precio que sea. Versos libres son imprescindibles en cualquier organización. Creo que, al fin y a la postre, su mera existencia permite aflorar las discrepancias que existen en la práctica en todo grupo humano. El aquí estoy porque he venido (y échense a un lado) es el lema que preside, por ejemplo, el devenir de Isabel Díaz Ayuso en su lucha sin cuartel por querer estar en la cima. Me encanta. Que siga la fiesta.

#Miércoles24nov | TIENES QUE MIRAR

Mis dos últimas lecturas son textos escritos por mujeres. Tienes que mirar (Impedimenta, 2021) de la periodista rusa Anna Starobinets, y Los misterios de Selva (Ézaro Ediciones, 2021) de Emilia Pardo Bazán. El primero lo hemos trabajado esta tarde en un taller de escritura sobre Literatura y Maternidad, en un ejercicio de disección crítica en el que nos queda claro que su memoria es la historia de una obsesión sobre el aborto terapéutico de la autora y mucho más que una experiencia personal en la que juega de la mano el individualismo frente a todo lo que gira alrededor de una gestación. El segundo lo acabo entre sábanas, disfrutando de una verdadera pionera del género policíaco una década antes de que triunfase Agatha Christie, y con gran influencia de Arthur Conan Doyle, el papá de Sherlock Holmes.

#Jueves25nov | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Quienes niegan la violencia de género ocultan a más de la mitad de la población. Lo hacen sin ambages, sin dudas, sin complejos. Vamos, con toda la artillería cultural dispuesta para combatir lo que ellos denominan la ideología de género, y que meten en el mismo paquete que la Agenda 2030, el negacionismo sobre el cambio climático, la dictadura de los Estados frente a las vacunación, la invasión mahometana, los chiringuitos, la inseguridad ciudadana y la libertad de la madre que los parió. Todo vale para negar esta violencia, como la que se comete a diario en el trabajo, el mundo de los cuidados o en el de la desigualdad. Las palabras del portavoz voxista de Móstoles lo dice casi todo.

#Viernes26nov | ADIÓS, PEPE

La mañana comienza con la noticia de la muerte de José Vivas Palazón (Pepe Vivas), un histórico militante socialista de Molina de Segura, de cuya corporación formó parte en el primer Ayuntamie0nto democrático en el mandato de 1979 a 1983. Era de esas personas que sin haber tenido un contacto muy directo en su vida, la conexión era total desde el primer saludo y la primera conversación. La sombra de mi padre y su generación se asoma en el recuerdo.