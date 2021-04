Desde hace once años, cada 12 de abril celebramos el Día de la Atención Primaria, jornada que dedicamos a dar visibilidad al primer nivel asistencial, recordar a las Administraciones las carencias y necesidades de este ámbito y reivindicar mejoras para todos los profesionales que trabajamos en él y, por ende, para nuestros pacientes.

La Atención Primaria es la asistencia sanitaria fundamental, accesible a todos los ciudadanos de la comunidad y que supone un costo asequible para el país. En concreto, en la Región de Murcia, 86 centros de salud y 256 consultorios atienden a toda la población.

La Atención Primaria, más allá de ser la puerta de entrada al sistema sanitario, es el eje del sistema de salud de un país y su esencialidad ha quedado patente tras la irrupción de la pandemia por Covid19 que cambió nuestras vidas hace ya más de un año.

Durante los momentos más críticos de cada ola y a pesar de haber afrontado una sobrecarga asistencial realmente dura, el sistema sanitario de la Región no ha colapsado por completo gracias a una Atención Primaria que se ha volcado al máximo en contener la pandemia. Y esta afirmación es de una lógica aplastante.

Tener una Atención Primaria fuerte está directamente relacionada con una mejor salud de la población, en términos generales, una nivel más óptimo de salud autopercibida, menor número de ingresos hospitalarios, el descenso de la mortalidad por diversas causas, reducción de la mortalidad específica por cánceres, enfermedades cardiovasculares y/o cerebrovasculares, índices más bajos de mortalidad infantil… Así lo determinan los indicadores.

Y estos datos son fruto del trabajo incansable de los especialistas en Atención Primaria. Somos profesionales con una formación excelente, la cual hemos adquirido a lo largo de cuatro años de especialización vía MIR y contamos con un amplio conocimiento, no solo en Medicina, sino también en aquellos campos relacionados con la atención a nuestros pacientes: Comunicación, Psicología, Investigación… Trabajamos en la mejora continua de nuestras habilidades y capacidades.

Los especialistas de Atención Primaria somos profesionales polivalentes, con una enorme capacidad de adaptación a las distintas circunstancias y a las nuevas formas de organización, funcionamiento y trabajo que se nos presentan en el día a día: somos rápidos, altamente resolutivos y resolvemos la mayoría de los problemas de salud de las personas a lo largo de su vida.

Ponemos todo de nuestra parte para ser lo que la sociedad demanda de nosotros pero, para ello, necesitamos que las Administraciones nos faciliten los recursos necesarios para poder hacer nuestro trabajo en condiciones adecuadas. Necesitamos una financiación suficiente y que el presupuesto destinado a la Atención Primaria sea finalista. Requerimos que un 25% del dinero destinado a la Sanidad se destine al primer nivel.

Esta reivindicación histórica de los profesionales que sostenemos la Atención Primaria es básica porque no podemos trabajar sin recursos, del mismo modo que un edificio no puede construirse sin trabajadores ni ladrillos.

Del mismo modo, es prioritario invertir en recursos humanos, es decir, en contratar el número de profesionales que permita tener plantillas suficientes y que los contratos que se ofrezcan a estos profesionales sean dignos y estables, con una continuidad que permita que podamos atender con garantías a nuestra población de referencia. Construir una buena relación médico-paciente, base en el éxito de muchos de los tratamientos, no puede verse dañada por una mala planificación. Todo lo contrario, la gestión debe servir para facilitar y mejorar la atención sanitaria.

Tal y como determinan los últimos estudios de demografía médica elaborados por las organizaciones profesionales en la Región de Murcia, la Atención Primaria de la Región necesita, de manera urgente y prioritaria, al menos 150 médicos de familia y 90 pediatras.

No queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de otras grandes pandemias con las que convivimos desde hace muchos más años: las enfermedades crónicas y la discapacidad derivada del envejecimiento de la población. Los médicos de familia no podemos permitir que estos pacientes se queden en segunda fila o sufran las consecuencias de una política que no invierte en ellos, a pesar de que 30,9% de los españoles declara tener enfermedades crónicas o de larga duración.

La cronicidad y el envejecimiento van unidos a la necesidad de cuidados domiciliarios. España, y dentro de ella la Región de Murcia, cuenta con un índice importante de pacientes crónicos y la Atención Primaria es la encargada de su seguimiento y control.

En este sentido, una vez más, reivindicamos inversión, porque un buen plan de atención al paciente crónico es una apuesta, ya no solo por una asistencia sanitaria de calidad para los más vulnerables, sino para evitar problemas más graves producto de las complicaciones e ingresos hospitalarios que pueden requerir este tipo de pacientes.

También necesitamos adecuar las agendas para atender con calidad a los pacientes, prestando a cada uno de ellos el tiempo que necesita para escucharle y ayudarle a solucionar su problema, sin invertir más tiempo en la burocracia que en la propia atención, del mismo modo que necesitamos tiempo para poder seguir formándonos e investigando. La Medicina no es una ciencia inamovible, sino que la actualización de conocimientos es continua y es fundamental que se nos faciliten herramientas para ello.

Todas estas demandas, por repetidas no dejan de ser ciertas. La Atención Primaria volverá a reivindicar cada 12 de abril su jornada, su importante papel y a reivindicar sus mejoras para que nuestros pacientes, los cuales nos valoran, quieren y necesitan, sepan que seguimos de su lado; y también para las Administraciones y autoridades competentes recuerden que su función es garantizar una asistencia sanitaria de calidad para los ciudadanos para la cual, invertir en Atención Primaria debe ser un objetivo prioritario.