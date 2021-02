Unas amigas que hace unos años viajaron a Guinea se vieron obligadas, claro que entre risas, a cumplimentar, antes de ver sellado su pasaporte, un protocolo en que debían responder, entre otras, a las siguientes preguntas: «¿Pertenece usted a algún grupo terrorista?». Y a continuación: «En caso de que su respuesta sea positiva, ¿a cuál?». Es sabido que para viajar a Estados Unidos es necesario declarar por escrito que uno no pretender atentar contra el presidente y que no tiene carné de ningún partido comunista.

Pues bien, la consejería de Transparencia de la Comunidad autónoma ha distribuido entre los empleados públicos a su cargo un cuestionario en que éstos deben responder, a modo de encuesta, preguntas tales como «¿Le han ofrecido dinero recientemente?». La intención, se supone, es constatar el posible nivel de vulnerabilidad de los funcionarios ante la corrupción para intentar poner remedio mediante algún tipo de normativa. Tal vez quien ha ingeniado la pregunta aspira a que los interrogados respondandan: «Sí, vino un señor y me dijo que me pagaría la hipoteca si le resolvía con prontitud su expediente, y es lo que hice». Mayor ingenuidad y, vamos a decirlo, estupidez, no es concebible. Como si mis amigas se hubieran declarado del Grapo antes de entrar a Guinea.

Más preguntas de ese cuestionario: «¿Cree que hay mucho riesgo de corrupción en los asuntos que tramita habitualmente?». Otra: «¿Considera que el código de buenas prácticas es un arma eficaz para luchar contra la corrupción? Responda: Muy eficaz. Eficaz. Poco eficaz. Nada eficaz. Propiciará más corrupción».

El lector preguntará por su parte: ¿esto es serio? Bien, es lo que están haciendo en este momento, pues el test aún no ha concluido.

La consejería de Transparencia, que tal vez fue instituida con alguna buena intención ha acabado por ser un chiringuito más, completamente inservible. Una fachada sin contenido, aunque cuando se creó todos pudimos creer que era necesaria: estaba en manos de Cs, el partido que hizo firmar al PP un documento de veinte folios en que se relataba un listado de iniciativas que, en apariencia, vendrían a regenerar la vida política,algo que se precibía tan necesario después de tantos años de mayorías absolutas campeadoreas. Y esto a pesar de que, entre los buenos propósitos se incluía el famoso ‘puto punto número cinco’ por el que se facilitaba, contra la letra y el espíritu de la Ley del Presidente, que el vigente y firmante se podría adjudicar, mediante truco o trato, una tercera legislatura excepcional cuando de lo que se trataba ante la galería era reducirlas a dos consecutivas, ocho años de ejercicio para el afortunado o afortunada.

La consejería de Transparencia, a la que su penúltima titular, la magistrada Beatriz Ballesteros, ha definido como una mezcla de lechugas y huevos (incluye entre sus competencias la dirección de Emergencias, lo que es evidentemente metafórico) ha tenido en los dos primeros años de su existencia un protagonismo opaco por usar el antónimo. No se puede decir que el equipo no haya trabajado, pero cuando sus iniciativas han llegado a las puertas de la Asamblea Regional han debido regular, pues siempre había una ley más perentoria que tramitar. Incluso cuando en un documento no vinculante como el código ético del pacto PP-Cs la consejera Ballesteros intentó actualizar acontecimientos sobrevenidos como el caso de las vacunas indebidas de altos cargos en la lógica de identificar el aprovechamiento clandestino de esos recursos públicos con el concepto de corrupción política, vio su propuesta rechazada.

Por lo demás ¿de qué sirve toda una consejería de Transparencia cuando, como en el mismo caso de las vacunaciones indebidas el Gobierno se niega a facilitar los nombres de los altos cargos que han incurrido en el desliz de vacunarse antes de lo que dictaban los protocolos que ellos mismos habían aceptado y tenían la obligación de desarrollar? Ahí es, sobre todo, cuando se detectó, en vivo y en directo, que ese departamento era una simple fachada, subrayada esa impresión por el hecho de que la líder del partido que dispone de esa consejería estaba pidiendo públicamente las listas de los vacunados.