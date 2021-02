La necesidad de un centro político se hace cada vez más evidente en el panorama actual, en el que el ‘y tú más’ se ha convertido en la estrategia común para racanear votos a partidos que buscan sumar y no restar. En Cartagena lo hemos aplicado y ya estamos cosechando los frutos.

La punta del iceberg en la ciudad portuaria es la Casa Museo Isaac Peral. Siendo oposición ya denunciábamos su situación con mociones y preguntas en el pleno y escritos reclamando una actuación decidida en la vivienda. Antes incluso de que se adquiriera el inmueble. No creo que sea el momento de entrar en fechas, en cómo y por qué se ha llegado a este momento, pero la Casa Museo del gran inventor será una realidad en este mandato. Entrar en el juego del ‘yo’ solo sirve para autoabastecer el ego, buscar proyecciones políticas o verse más legitimado.

Lo que vale es la suma y el esfuerzo de todos. Ésa es mi teoría. Todos los políticos que pasan (pasamos) por el Gobierno municipal tienen (tenemos) que preocuparse por continuar las buenas labores que han iniciado los anteriores, porque va en beneficio de la ciudadanía, de la cultura, del turismo, de la industria, del trabajo, en definitiva, de nuestros ciudadanos. Máxime en esta gran ciudad, con su historia de casi 3.000 años, como siempre decimos. Ése es el gran crisol que debemos tener presente continuamente para potenciar nuestra ciudad y evitar egoísmos.

Dicho esto, no se me puede olvidar mi primera entrevista con el señor Diego Quevedo. El amor hacia Isaac Peral que infundió en mí, por todos los recuerdos que iba guardando con devoción, me hizo seguir su trabajo para engrandecer la figura del gran inventor cartagenero a través de exposiciones y enamorándome cada día más de su proyecto. Esto me llevó a comprometerme con él, desde la oposición, y retomar con fuerza este trabajo ahora, cuando hemos tenido la oportunidad de conseguir un equipo para trabajar unidos y lograr entre todos, sin banderas políticas, tan solo con la de Cartagena, que se empezara la Casa Museo. Un proyecto del que me siento enormemente orgulloso por haber conseguido que se convierta en realidad.

Habrá muy buenas noticias con respecto a este Museo, que se sumarán a las dadas en los últimos días y que contribuyen a darle más vida a nuestra ciudad con pequeñas cosas que suponen una vistosidad impresionante, gracias a este Gobierno unido. Un ejemplo es el maravilloso mural que ha hecho Kraser en la plaza Condesa de Peralta, a la salida del Teatro Romano. Otra muestra es contemplar las oficinas de las puertas de San José, que se han restaurado y rehabilitado para un mayor uso. Estos días se lo he comentado al personal de mi área de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo: Hacer esto por Cartagena, por todos nosotros, es darle otra vez la vida y el esplendor que se merece el patrimonio histórico de nuestra ciudad y nos tenemos que sentir orgullosos y satisfechos porque esto es generar PIB a través de la Cultura y es generar conciencia y corazón con nuestra historia, con lo que nos representa de nuestro pasado.

Poco a poco se va avanzando, aunque no sin dificultades. Vamos a citar de nuevo al Covid, por enésima vez. Pero la esperanza no se pierde, no la podemos perder. Tenemos que seguir. Avanzando en el Plan Sombra, la instalación de aseos públicos, y una dinamización efectiva del Comercio, de forma presencial, en cuanto este bichito nos deje andar... Las herramientas están preparadas y queremos la colaboración de todos aquellos que tienen vínculo con cada materia. Porque esto no puede parar.

El Bienestar Animal… Me siento orgullosísimo de que mis técnicos hoy hayan dado el Ok definitivo al borrador de ordenanza municipal para llevarlo a Junta de Gobierno y que desde allí supere los trámites pertinentes hasta llegar hasta su aprobación en el pleno.

Esto es sumar, desde la unión. Por eso quiero enviar un agradecimiento profundo a mis socias de Gobierno y a todo el Ejecutivo, a todos. Por esa suma, ese granito a granito.

Gracias a esto hemos conseguido impulsar de nuevo el Consorcio de La Manga, con la renovación de su gerente, con nuevas ilusiones y nuevo trabajo. Las bodas en playa… La redacción de las ordenanzas de quioscos para darle otra actividad comercial y turística o la de mercados, con la que se regularán adaptadas al siglo XXI las plazas de abastos, con interés especial en Santa Florentina y su parking o en Gisbert, con su reforma integral.

E incluso el trabajo codo con codo con el sector de la hostelería de Cartagena, a través de la patronal Hostecar, con la que estamos perfilando un convenio para los próximos dos años que nos permita una colaboración estrecha que sirva para potenciar el sector y cumplir las exigencias sanitarias de esta crisis. Con ellos también llevamos meses trabajando en la gestión de las sillas de Semana Santa de la mano de la Junta de Cofradías y la concejalía de Patrimonio; estamos a su disposición para lograr una nueva sede en el centro de la ciudad que sirva para darle un impulso a la actividad de la asociación y seguimos ayudando a los profesionales con las exenciones de impuestos y el diálogo permanente para paliar los efectos de la pandemia. Agradeciéndoles además la ayuda que van a prestarnos desde el Consorcio de La Manga, una vez integrados en él.

Y así un rosario de cuestiones, sin olvidar todas las emprendidas que directamente la alcaldesa y la vicealcaldesa están llevando. No hacen falta grandes titulares para saber el esfuerzo y el trabajo. Yo lo vivo codo a codo y les garantizo que es mucho. Pero esto es de todos y para todos. No es patrimonio de nadie. Es patrimonio de los ciudadanos de Cartagena.