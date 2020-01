Coronavirus

Crispación, vehemencia, sinrazón, escasa o ninguna comprensión lectora, mucho, mucho frío, nieve y lluvia han campado a sus anchas esta semana en la Región y parte del país.

Pasado el temporal climatológico que no político, ha sido ella y sólo ella la que consiguió ponerme los pelos de punta y un nudo en la garganta. No sé su nombre, pero es de Los Alcázares y tras el paso de la borrasca Gloria su pueblo volvía a inundarse por tercera vez en cuatro meses. Gritaba impotente, casi sin poder hablar ante el micrófono de Televisión Española, que la grababa limpiando su calle de barro, desesperada y con razón. Cito textualmente: «Esto es injusto de verdad, yo le diría al señor López Miras que se deje de tanto pin y pun y mierdas y que se centre en lo que se tiene que centrar, que esto es un pueblo de su región y tiene que mirar por su región». Quizás no les resulta tan desgarrador por escrito, pero verla sin poder apenas hablar les garantizo que sobrecoge (si tienen algo de empatía, ya que últimamente creo que hace falta en cantidades industriales).

No es que quiera yo cebarme con la gestión de Lopez Miras, líbreme Dios; bueno, Dios no me libra, porque dice Mendoza que me han robado el alma y estoy en el infierno por defender una educación pública que educe a nuestros hijos en libertad, respeto y tolerancia? Enfín, que me voy del tema, decía que líbreme Dios de querer yo meter el dedico, pero me pregunto: ¿Porqué estoy harta de ver actos sectoriales del PP con el encuadre del Mar Menor y sus alcaldes detrás y nuestro presidente no ha recibido al alcalde de Los Alcázares desde junio? ¿Será porque es del PSOE? Si esto es así, que tiene toda la pinta, me resulta lamentable, y ojo que si fuera al revés y los colores políticos estuvieran invertidos me parecería igual de lamentable.

Ya lo decía ella, Los Alcaceres también es un pueblo de su Región y hago mías las palabras que leía en un artículo de este periódico en el que el alcalde de Los Alcázares decía que todo el mundo les desea suerte cuando llega un temporal pero nadie les da soluciones. Tendrán que sumar un gasto más en Vía Publica que no pueden asumir, y viviendas, garajes y comercios, una vez, más anegados y destruidos por las inundaciones.

Debemos agradecerles a nuestros políticos que sigan incansable su lucha. No se engañen, no tienen ninguna intención de luchar por la ciudadanía, luchan por sus intereses y decir esto no es demagogia barata.

Murcia, una vez más en el foco y no precisamente por buenas razones. como ya decía la semana pasada. Es curioso cómo el maldito pin sacaba el fascistilla que llevan dentro muchos, en una Región sin conflicto alguno hasta el momento en estas cuestiones y que curiosamente encendía a personas que llevan a sus hijos a colegios concertados o privados que en ningún caso tienen el supuesto problema por el que tantas cruces se hacen.

Me ha parecido alucinante que la comprensión lectora de muchos haya brillado por su ausencia contagiándose como el coronavirus entre ellos: que si en España se quiere implantar el 155 por el pin parental y mientras que en Cataluña? ¿De verdad? Me han dejado de piedra, eso de la ironía y el sarcasmo como que no? Eso sí, incendiar las redes y decir burradas se nos da de cine.

Lo que me parece más salvaje de todo es la cuestión de las orgías en los talleres para niños de 6 años y gilipolleces de ese estilo que, insisto, no puedo entender que gente a la que considero inteligente crean que es así.

Ojalá a más de uno este fin de semana, yendo a Fitur en el Altaria, le pongan el documental de Violeta, la hija trans de Nacho Vidal; de ante mano sé que dirán que al actor le ha caído un 'castigo divino' por haber tenido una 'vida de excesos'. Pero ojalá fueran capaces todos los de misa diaria y golpe de pecho de entender el sufrimiento al que puede llegar un niño o una niña al no ser aceptado por su condición sexual.

Pero como decía ella, la señora de la que me encantaría saber su nombre para darle las gracias por devolvernos a la realidad y a lo verdaderamente importante, basta ya de tanto pin y pun y mierdas. Y trabajen por la Región, dejen de tirar balones fuera y de apuntar al Gobierno central como el responsable de no solucionar los problemas que no se han solucionado en veinticinco años.

Y mientras el cambio climático, otro gran desconocido para los señores de verde, empieza a cebarse con nuestra Región en el litoral, el pin y el puk nos sitúan en un debate nacional a ver quién es más fascista, si el PP o Vox, sin complejos ni tapujos, y Murcia capital en alerta por contaminación. Que parece que eso solo pasa en Madrid o Barcelona ¿verdad?

No estaría mal que todos empezáramos a tomarnos en serio la contaminación, el cambio climático y que como esto siga así, siento decirle a Mendoza que hasta él arderá por las altas temperaturas; al infierno sólo iremos los de la hoz y el martillo, que espero que lleven encima por defender la libertad y el respeto.

No hay vacuna para el coronavirus, pero pueden ponerse a salvo y huir de discursos radicales e inventados, por su propio bien y, lo que es mejor, por el de sus hijos.