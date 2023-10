Hace un año, la plataforma digital de RTVE, Playz, mostró las inseguridades de un adolescente trans en 'Ser o no ser', la serie de The Mediapro Studio que sirvió como debut televisivo del actor Ander Puig, que después sería Nico en la sexta etapa de 'Élite'. A partir de este miércoles 11 de octubre, la segunda temporada de esta ficción que fue reconocida con el premio ODA 2022 y nominada en los prestigiosos GLAAD Awards estadounidenses seguirá profundizando en las vidas de estos alumnos de un instituto de bachillerato artístico.

Puig, el protagonista, se siente bastante identificado con su personaje en 'Ser o no ser', Joel. "Su caso no es el mío, pero sé lo que es ser un chico trans en el instituto y encontrarte con las primeras veces de muchas cosas y que la sociedad no esté preparada para ello", comenta, contento de que series como esta visibilicen (y normalicen) una realidad como la suya y como la de otros muchos jóvenes. "Mi motor es el 'feedback' que recibo en redes. Desde que se emitió la primera temporada, muchos adolescentes me han dicho que les he ayudado", agrega.

Primera relación sexual

En los nuevos seis capítulos de esta segunda temporada Joel se enfrenta a nuevos retos, sobre todo a nivel amoroso. O a su primera relación sexual. "Joel sigue teniendo problemas con la aceptación de su cuerpo y es algo que tiene que superar", destaca Coral Cruz, creadora y guionista, que ideó la serie después de que el hijo de una amiga pasara por la misma experiencia de Joel y se diera cuenta de los pocos referentes que había en ese terreno.

Falta de referentes

"Entonces no había series o películas sobre un adolescente trans dirigidas a un público juvenil. Ahora tenemos a Jules en 'Euphoria', pero siempre hay un componente muy dramático, truculento y trágico y yo quería mostrarlo lo más natural posible", apunta la también productora ejecutiva, cuyo objetivo era desmarcarse "del retrato que hacen otras series del momento, con adolescentes que solo están interesados en drogarse, en tener sexo, en beber o llevar ropa de marca, y mostrar una juventud con aspiraciones y vocaciones". Su pretensión era hacer "una comedia romántica juvenil con la que se identificaran los adolescentes que la vieran y que, al final, acabaran enamorándose de Joel y olvidándose de que es trans".

Por eso su identidad de género pasa más a segundo plano en esta nueva temporada, algo de lo que disfrutó el propio Ander. "Como actor, sé que tengo una responsabilidad en el tema trans en la ficción y no me disgusta, pero también agradezco otros roles. Por ejemplo, los nuevos episodios me han permitido hacer más comedia", señala el intérprete barcelonés. De hecho, en los nuevos capítulos hay más espacio para los otros personajes porque, según Coral Cruz, "todos los adolescentes viven una transición y la serie va de eso, de encontrar tu identidad".

Emma Vilarasau, de profesora

Como en la anterior temporada, los personajes están en su primer curso de bachillerato escénico y asisten a las clases de la profesora Carmen (Emma Vilarasau), que no solo les da lecciones sobre el escenario, sino también vitales. "Es bonito porque ella les enseña y ellos le hacen de espejo para que se dé cuenta de que también se tiene que quitar su máscara y aprender a vivir con lo que tiene", explica la actriz.

El reparto lo completan Anna Alarcón, Júlia Gibert, Berta Galo, Eduard Torres, Lion Armas, Enzo Oliver y Nil Carbonell. La novedad es la joven actriz Alicia Falcó, que da vida a una nueva alumna "muy cañera, que desmontará el esquema de relaciones de la primera temporada", adelanta Coral Cruz. Como el año pasado, la serie cuenta con el asesoramiento profesional del educador y miembro del colectivo trans Damian Díaz.