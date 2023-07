Después de conseguir hasta 25 nominaciones en la edición de 2022, 'Succession' ha vuelto a superar a todas sus competidoras, dramáticas o no dramáticas, en las nominaciones a los premios Emmy, este año enturbiadas por la huelga de guionistas y la posibilidad de que el sindicato que representa a 160.000 actores de televisión y cine se declarara también en huelga el mismo miércoles, cuando expiraba su contrato con los grandes estudios.

Pero celebremos, celebremos lo mucho bueno que dio de sí la pasada temporada. Como decíamos, 'Succession', eléctrico drama satírico sobre una dinastía mediática a la vez reconocible (es muy Murdoch) y única, ha recibido un total de 27 nominaciones por su excelente temporada final. La creación de Jesse Armstrong competirá, por supuesto, en la categoría de mejor serie dramática, y buena parte de su reparto coral también ha sido reconocido. Brian Cox aparece como posible mejor actor protagonista; pocos han conseguido tanto con solo aparecer en la mitad de capítulos de una temporada. También Sarah Snook (Shiv) debuta en el apartado de interpretación principal. Jeremy Strong podría llevarse un segundo Emmy por su tumultuoso Kendall Roy después de llevarse el primero en 2020.

El resto de títulos nominados a mejor serie dramática son 'House of the Dragon', 'The last of us', 'The White Lotus', 'Better call Saul', 'Andor', 'The Crown' y 'Yellowjackets'. Las tres primeras son, como 'Succession', marca HBO, lo que convierte a la plataforma en primera compañía en tener cuatro títulos nominados en esta categoría desde que NBC lograra el mismo hito en 1992 con 'Tiempo de conflictos', 'A través del tiempo', 'La ley de Los Ángeles' y 'Ley y orden'.

Puede que 'Succession' haya barrido en interpretaciones principales, pero la sublime 'The White Lotus' domina en las secundarias, en las que brillan hasta cinco de sus actrices (entre ellas, necesariamente, Aubrey Plaza) y cuatro de sus actores. La segunda entrega de lo que empezó como serie limitada ha reunido 24 nominaciones, solo tres menos que 'Succession' y una menos que 'The last of us', la nueva producción mejor considerada. En total, HBO amasa este año un imponente total de 74 nominaciones.

Otra goleada de Lasso

En el apartado de comedia, 'Ted Lasso', de Apple TV+, reina con 21 nominaciones y podría llevarse el Emmy principal de la categoría por tercer año consecutivo. Al lado de otras nominadas más o menos habituales, 'La maravillosa Sra. Maisel', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Barry' y 'Colegio Abbott' (clama al cielo que 'Atlanta' no esté entre estas repetidoras), encontramos algunos títulos nuevos: 'The Bear', aclamada historia sobre gastronomía y pérdida cuyo Jeremy Allen White podría poner las cosas difíciles a Jason Sudeikis (Ted Lasso) como actor principal; 'Miércoles', cuya protagonista Jenna Ortega se ha llevado también la nominación merecida, y el éxito sorpresa 'Jury duty', todavía inédito en España.

En el apartado de series limitadas y antológicas o telefilmes, uno de los títulos más reconocidos ha sido 'Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', con trece nominaciones, incluyendo Evan Peters como mejor actor principal por su impecable composición, a la vez radical y matizada, del llamado 'Carnicero de Milwaukee'. Compite por el mismo número de premios 'Bronca', revelación liderada por unos enormes Steven Yeun y Ali Wong, ambos nominados. Siguiendo con los talentos interpretativos, también han recibido merecidas nominaciones Paul Walter Hauser (presunto asesino en serie de 'Encerrado con el diablo'), Claire Danes ('Fleishman está en apuros') y Dominique Fishback ('Enjambre'), pero resulta imposible explicar la ausencia de Rachel Weisz por su doble rol en 'Inseparables'.

La ceremonia de entrega está prevista para, en principio, el 18 de septiembre, pero el tumulto de la industria podría conducir a un aplazamiento. En el anuncio de las nominaciones, Frank Scherma, presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, compartía el deseo de su organización de "una resolución equitativa y rápida".