Raphael-ismo. ‘Raphaelismo’. Así se llama la nueva serie documental de Movistar+ que se acaba de presentar, a modo de pequeño aperitivo (únicamente el segundo capítulo), en el marco del Festival de San Sebastián y que pretende erigirse como una visión única del artista a través del repaso de toda su trayectoria, que está a punto de cumplir 60 años. Una forma estupenda de celebrar estas seis décadas de profesión.

¿Sabemos todo sobre Raphael? Al parecer no, todavía quedan algunas lagunas que este nuevo trabajo pretende rellenar, precisamente en un episodio en el que nos encontramos con el cantante en la cima de su éxito y en cuestiones de metraje abarca desde su participación en 1966 en el Festival de Eurovisión con ‘Yo soy aquél’ y la siguiente edición con ‘Hablemos del amor’, hasta mediados de los años setenta, después de recorrer el mundo y alcanzar una fama internacional estratosférica tanto en Latinoamérica como en Inglaterra y Estados Unidos.

Dentro de esa vorágine, Raphael sufrió un colapso nervioso en Las Vegas. Es una de las declaraciones inéditas, a corazón abierto, que ha capturado la cámara de los directores Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. “Es una cosa que ocurrió y de la que nunca había hablado”, ha contado Raphael en la rueda de prensa. “Dejé correr la versión de que estaba agotado, pero lo cierto es que quise pasar por normal una situación que no lo era: durante dos meses, cuatro shows al día, con 21 años, con ganas de salir de marcha y con mi madre recriminándome todo el rato, exploté. No fue una buena decisión llevarla conmigo, pero sé que me querrá más por decirlo, ahora estoy liberado”.

Los directores, que ya hicieron un espléndido trabajo en el documental ‘Anatomía de un dandy’, en torno a la figura de Paco Umbral, han tenido acceso a todo el material personal del artista, una riquísima documentación en la que encontramos todo tipo de fotografías, recortes de prensa de la época y grabaciones inéditas que pertenecen a la familia. “No nos ha faltado de nada para contar la historia de su vida”, han comentado.

Con ganas de seguir

Es la segunda vez que Raphael pisa el Festival de San Sebastián. La primera fue para presentar la película de Álex de la Iglesia ‘Mi gran noche’, en la que actuaba como intérprete. Dice que no piensa perderse ningún año más esta cita, que alguna cosa se inventará para venir. Lo que está claro es que sigue tan incansable como nunca y con ganas de seguir explorando nuevas facetas.

También ha habido palabras de recuerdo para el desaparecido Mario Camus, que falleció este sábado, y que fue el primer director de cine que creyó en Raphael. Su primera película juntos fue ‘Cuando tú no estás’ (1966), la segunda, ‘Al ponerse el sol’ (1967) y la tercera, ‘Digan lo que digan’ (1968). Los directores han prometido que uno de los capítulos de la serie, el cuarto, se dedicará en parte a analizar a Raphael como ídolo de la gran pantalla.

“Ismo significa vanguardia y Raphael lo ha sido siempre a lo largo de todas estas décadas”, han dicho los responsables. “Lo único de lo que puedo presumir, es que no me parezco a nadie”, ha continuado el cantante. “Para mí, ‘Raphaelismo, significa hacer las cosas a mi manera”.