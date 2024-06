El miércoles 15 de mayo quedará marcado para siempre en la historia de la televisión española como el día en que millones de espectadores se quedaron pegados a las pantallas de la televisión para presenciar el momento en que el concursante madrileño Óscar Díaz consiguió una hazaña épica al completar las 25 definiciones del Rosco y asegurarse así el codiciado bote que ascendía a 1.816.000 euros.

Aunque hacía semanas que ya se conocía que Óscar iba a ser el ganador, según ha explicado él mismo en una entrevista para el medio Vertele, no fue hasta el pasado viernes cuando Antena 3 se atrevió a poner fecha al momento en que se liberaría el capítulo en cuestión.

Óscar pierde la mitad del premio de 'Pasapalabra'

Una vez que se conoció que era el traductor madrileño el beneficiaro del impresionante premio de 'Pasapalabra' han llegado las especulaciones sobre qué hará con el dinero a partir de ahora o cuánto dinero va a quedarse por el camino de los impuestos.

De acuerdo con las regulaciones fiscales que tenemos en España actualmente, los premios obtenidos en concursos de televisión se consideran ganancias patrimoniales y están sujetos a una serie de impuestos.

En el caso de Óscar Díaz, la retención de impuestos se desglosa en varias etapas: en primer lugar, hay una retención del 19% en el momento del premio. Posteriormente, al superar los 60.000 euros, se aplica un gravamen estatal del 22,5%, además del porcentaje correspondiente a la comunidad autónoma del ganador, que en el caso de Óscar, como madrileño, se sitúa en un 21%.

Como resultado, Hacienda se quedará con prácticamente la mitad del premio de Óscar. De los 1.816.000 euros ganados, el concursante madrileño solo podrá disfrutar de alrededor de 908.000 euros, mientras que el resto será destinado a financiar las funciones del Estado.

En la entrevista concedida al medio Vertele, Óscar Díaz ha expresado su opinión sobre la cantidad de dinero que le va a retener Hacienda, manifestando su apoyo a la progresividad de los impuestos y destacando que no le duele contribuir con la parte que le corresponde: "me parece justo y me parecería injusto que gente que gana lo mismo que yo tributara más que yo por el mero hecho de que yo lo haya conseguido en un concurso".

Es importante recordar que, si bien la retención de impuestos puede parecer una pérdida significativa para el ganador, estos ingresos fiscales son fundamentales para mantener el funcionamiento del Estado de bienestar y garantizar la redistribución equitativa de la riqueza en la sociedad.