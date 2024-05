Divertido momento en 'Reacción en cadena'. Con la seguridad de ir por delante en el marcador y tras protagonizar un divertido fallo, los Mozos de Arousa se han relajado y nos ha regalado un momento entrañable. Los tres se han dado cuenta de que la formulación estaba mal formulada y que no fue Margarita la que pintó el famoso eccehomo de Borja.

Los Mozos de Arousa llevan un ritmo buenísimo en su prueba estrella, pero se han quedado sin comodines y a Borjamina le ha entrado la risa al ver que tenían que formular la palabra eccehomo. Raúl ha comenzado diciendo qué-cuadro-pintó-Margarita y no les ha dado tiempo a más porque Bruno ha tenido claro que la Infanta Margarita sale en Las Meninas de Velázquez. Cuando Ion Aramendi le ha dicho que no se trataba de las Meninas y sí de un eccehomo, Bruno ha rectificado a sus compañeros y le ha dicho que “es Cecilia” y a sus compañeros le has entrado la risa. Despistados por el fallo, los concursantes gallegos se han descentrado y en han formulado “punta” con la intención de que Bruno acertada la palabra talón o han pasado con la capital de Nepal, cuando Bruno tenía clarísimo que era Katmandú.

A pesar, de los fallitos y las risas, los Mozos de Arousa han vuelto a salir victoriosos de su prueba estrella de complicidad ganadora y se han enfrentado a la última cadena por un premio de 126.000 euros.

Cambio de presentador

Pero no ha sido la única anécdota que se ha vivido en el concurso de Telecinco. Las tres rivales de los Mozos de Arousa se encontraban jugando a la prueba "Complicidad ganadora". La respuesta correcta era "presentador". Pero Laly, mirando a Ion Aramendi lo llamaba Jordi. Su compañera le corregía: "Ion".

Finalmente daban con la respuesta correcta. "Gracias Laly. Acaba de pasar algo mágico que deboagradecertee. Me has llamado Jordi como al gran Jordi Hurtado. ¡Sí!", celebraba el presentador haciendo gala de su gran sentido del humor. "Eso me llena de ilusión", terminaba.

Millonarios

En muchas ocasiones hemos visto como Raúl y Borjamina pensaban igual o incluso, que Bruno y Borjamina tomaran una decisión con la opinión de Raúl en contra, pero es muy poco habitual que Raúl y Bruno se pongan de acuerdo con tanta facilidad y que decidan jugárselo estando a puntito de superar la barrera del millón seiscientos mil euros.

Los Mozos de Arousa se han enfrentado a una última cadena complicada, muy complicada que les ha hecho jugar por una última palabra que solo valía 7.250 euros. Eso sí, cantidad suficiente para que pudieran superar la barrera imaginaria del millón seiscientos mil euros. Al saber que la última palabra empezaba por Ta, acababa en A, Bruno ha tenido clarísimo que se trataba de la palabra Tarifa, pero al mismo tiempo ha dudado de que la palabra ya hubiera salido. Los Mozos de Arousa han seguido planteando posibles opciones, pero ninguna con tanto peso.

Borjamina ha tenido claro que tenían que comprar el eslabón perdido, pero Bruno ha dicho que a él le gustaba Tarifa y Raúl le ha dado la razón. Algo que como Ion Aramendi ha destacado, es muy poco habitual que suceda y ha llevado a Borjamina a darles la razón.

Una decisión acertada porque la palabra correcta era Tarifa y han conseguido superar una nueva barrera. Los concursantes gallegos ya tienen en su poder 1.605.140 euros. Por primera vez, Bruno se ha colocado en el centro de los Mozos de Arousa y se ha convertido de forma provisional en el líder o portavoz del equipo gallego en ‘Reacción en cadena’. Una misión nada fácil que ha afrontado con cierto nervios.

Cansado de sentir la presión de tener que elegir entre su hermano y su amigo, Borjamina dijo basta y de forma temporal, sus compañeros de equipo están probando lo que se siente al tener que ser la voz principal del equipo y tener la última palabra.