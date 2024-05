Ángel Cristo Jr se ha propuesto este año escribir su nombre en los anales de la historia del entretenimiento en España, y de momento lleva todo el camino de conseguirlo: esta semana la famosa isla de 'Supervivientes' ha sido sacudida por un suceso donde el hijo de Bárbara Rey ha sido más que protagonista y que ha puesto en tensión a la audiencia, pero también a la producción del programa y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Honduras.

En un episodio que no tiene precedentes en ningúna edición anterior, Ángel Cristo Jr ha violado los límites geográficos establecidos por la producción del reality y ha desapracido durante horas, desatando una búsqueda urgente en la que se llegó a involucrar hasta el ejército por la preocupante situación para su seguridad y la del programa.

El famoso hijo de la actriz Bárbara Rey traspasó el perímetro de seguridad de la playa activando todas las alarmas del equipo que trabaja en el programa. Después de constatar que resultaba imposible localizarlo, se activaron los protocolos de emergencia dando aviso a las autoridades de honduras, que desplegaron un dispositivo de búsqueda de máxima urgencia donde se moviizaron recursos por tierra, mar y aire para dar con el concursante desaparecido.

La reacción de Bárbara Rey a la desaparición de su hijo

Una de las reacciones más esperadas ha sido la de la madre de Ángel Cristo, la murciana Bárbara Rey, de quien todos los medios están pendientes especialmente después del conflicto desatado por su jhijo en los platós de televisión.

En una entrevista exclusiva para el nuevo programa 'Ni que fueramos Shh' la vedette ha expresado su profunda preocupación por el paradero de su hijo y ha dejado claro que por mucho que le hayan dolido sus declaraciones, no existe rencor hacia él: "No lo he visto porque anoche me dieron el premio Limón. ¿Pero él está bien, no?", comenzó diciendo la madre de Sofía Cristo con un tono genuinamente preocupado. "No quiero opinar porque de este tema no estoy hablando", dejó claro, pero luego añadió con emotividad: "Solo quiero que esté bien y que no haga tonterías. No voy a hablar del tema pero lo fundamental es que le voy a seguir queriendo me haga lo que me haga toda mi vida. Aunque me clavara un puñal. Por encima de todo voy a querer a mi hijo".