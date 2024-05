Arkano, el popular rapero conocido por su habilidad en las batallas de gallos, ha dado la sorpresa a toda la audiencia de 'Supervivientes 24' al activar de urgencia el protocolo de abandono debido a un grave ataque de ansiedad.

Durante la emisión del programa 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda al frente, el artista manifestó su necesidad de abandonar el concuros, poniendo en evidencia la difícil situación emocional que está atravesando y que ha generado una intensa conversación en redes sociales acerca del caro precio que pagan algunos concursantes por participar en 'Supervivientes'.

Arkano vive un momento crítico en 'Supervivientes'

Arkano ha solicitado a la producción del reality volver a España, manifestando que está deseando reunirse con sus seres queridos: "No quiero estar aquí. Lo siento. No quiero que mi familia se agobie. Quiero mantener la compostura. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite, ¡Ya está! explicaba visíblemente afectado.

Pero no todo es tan sencillo: uno de los importantes factores que Arkano tiene que considerar antes de decidir si efectivamente se marcha o no se marcha de la isla es la penalización económica que tendrá qu epagar al programa en caso de abandono voluntario.

Victor Sandoval, colaborador del programa 'Ni que fuéramos Shhh' (nuevo 'Sálvame') reveló que la multa mínima asciende a 60.000 euros: una cifra destinada a cubrir gastos de traslados, hotel, y servicios médicos y que podría incrementarse dependiendo del caché del famoso y del momento del concurso en que decidiera abandonar.

Además, Kiko Matamoros añadió que, además del mínimo, la penalización puede multiplicarse por tres según lo que el concursante gane en una semana: una cláusula diseñada para disuadir a los participantes de abandonar la isla antes de tiempo.

Con todo y con eso, tras activar el protocolo de abandono, Arkano se reunió con la psicóloga del programa y recibió el apoyo tanto de Laura Madrueño y Sandra Barneda pero a pesar de todos los esfuerzos de la organización, este seguía decidido a marcharse.

Tras mucho insisitir por parte de las presentadoras, Arkano accedio a tomarse 48 horas para pensar su decisión: un tiempo durante el cual la productora se plantea la posibilidad de llevar a la madre del rapero hasta Honduras para darle apoyo emocional.

Tal y como ha señalado Kiko Matamoros, destaca la diferencia entre Carmen Borrego y Arkano: ya que la primera también activó el protocolo y consiguió salir rápidamente de la isla. El tertuliano ha señalado que, mientras que la hija de María Teresa Campos salió del programa velozmente, el joven no ha sido evacuado a pesar de haber sufrido un ataque de ansiedad.

Desde las redes sociales apuntan a que la salida de Carmen Borrego podría haber estado pactada antes de tiempo: "Hombre es que eso huele mal por parte de la organización de #Supervivientes2024 la salida de Carmen Borrego estaba pactada seguro! Porque no se entiende", comenta una usuaria.