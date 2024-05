Asraf Beno, conocido por su relación con Isa Pantoja ha anunciado un inesperado giro en su vida. Desde la mediática boda con la hija de Isabel Pantoja hasta la fecha, su trayectoria ha estado marcada por imporantes momentos.

La relación entre Asraf y Isa Pantoja empezó a florecer tras las bambalinas de los platós de televisión y puso su broche de oro con una emotiva boda que llamó la atención de todos los medios de comunicación.

Ahora, una vez que ya han confirmado su sueño de formar un hogar juntos con la confirmación de que se han comprado un casa en el Puerto de Santamaría, el futuro se perfila más que espernzados para ambos.

Pero las dificultades siempre están a la vuelta de la esquina y la reciente enfermedad de Isa Pantoja ha pueesto dificultades en la relación.

Asraf confirma la separación

Con todo y con eso, sin duda han sido unos momentos especialmente complicados para Asraf, espeiclamente después de que anunciara su separación de 'Gran Hermano Duo' a raíz del cual compartió un emotivo mensaje de agradecimiento en redes anunciando el cierre de la etapa de su vida.

La reacción de Asraf después de saber que no ganaría 'GH Dúo' fueron ampliamente señaladas por los seguidores del programa: después de que Lucía Sánchez se proclamara ganadora con un 53,1% de los votos su reacción no pudo ser más cordial: "Estoy muy bien, muy emocionado. Vivir esto es muy emocionante, es muy bonito. Doy las gracias por haber llegado hasta aquí y recibir tanto cariño de tanto público y tante gente a la que le he llegado al corazón".