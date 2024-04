Dejando a un lado el enfrentamiento que mantienen desde hace meses, Bárbara Rey ha tendido una mano a Ángel Cristo Jr. que deja entrever que su reconciliación -hasta ahora parecía prácticamente imposible- se convierta en una realidad cuando su hijo regrese de 'Supervivientes'. A pesar de las durísimas declaraciones del joven, la vedette ha confesado que está orgullosa del concurso que está haciendo y que le encantaría que fuese él quien se convirtiese en el ganador del reality.

Un inesperado acercamiento de Bárbara a Ángel sobre el que se ha pronunciado Carlos Sobera -presentador de 'Tierra de nadie'- en la presentación de 'Perrotón Madrid 2024', donde casualmente ha coincidido con una esquiva Sofía Cristo que, intentando mantenerse al margen, ha evitado pronunciarse sobre su madre y su hermano.

Haciendo gala de su título honorífico de 'embajador del amor' por su labor en 'First Dates' ayudando a tantas personas a encontrar a su media naranja, el comunicador ha reconocido que le encantaría que la vedette fuese quien comunicase personalmente a su hijo que es su favorito para ganar 'Supervivientes'. "Todos nos merecemos cosas buenas aunque tengamos momentos equivocados en la vida. Pero más que yo, creo que el mensaje es mejor que se lo dé su madre en directo. Yo enviaría a Bárbara Rey a la isla, a Honduras, allí, que se lo diese en vivo y en directo" ha lanzado, reconociendo que aunque la situación "es conflictiva y problemática" y ambos "están sufriendo", estaría muy bien que madre e hijo se reencontrasen gracias al reality.

Un tema sobre el que como nos ha contado no ha hablado con Sofía Cristo -a pocos metros de él- "porque lo mejor es mantenerse al margen y ser muy respetuoso con todos". "Me parece que ella está muy alejada de todo esto, no ha intervenido para nada, y no creo que haya que involucrarla, al menos no hasta que ella lo procure o lo pretenda" ha comentado.

Además, Sobera ha dado la cara por Carmen Borrego defendiendo que su abandono del reality "fue lo correcto". "Tenía un cuadro de ansiedad bastante intenso. Nadie quiere cometer ningún error ni jugar con material sensible, y mucho menos con la salud de las personas. Entonces, al verla sufriendo tanto la ansiedad, tan intensamente y tan prolongadamente en el tiempo, porque llevaba prácticamente así desde la segunda semana, yo creo que han estimado oportuno que volviera a casa, y seguro que es la primera que lo lamenta" apunta.

¿Tiene el presentador algún claro favorito? Como desvela "no", y en el caso de que lo tuviera tampoco lo diría porque "enseguida te acusan de estar a favor de uno o en contra de otro". "Hay como media docena de ellos que tienen muchas posibilidades de ganar y otros que parece que no tanto, pero la vida da sorpresas* Pero bueno, hay unos cuantos que están demostrando mucha entereza, mucha capacidad de supervivencia, de liderazgo. Pero no puedo decir nombres porque luego gana uno de ellos y van a decir es que Sobera lo apoyó y ya me contarás tú, ¿qué más dará que yo le apoye que no? Pero para evitar suspicacias" ha zanjado con una sonrisa.