Carmen Borrego volvió a convertirse anoche en la protagonista de 'Supervivientes'. Tres días después de enterarse de la polémica exclusiva de su hijo, José María Almoguera, la ya exconcursante del reality acudió a 'Conexión Honduras' para compartir sus sensaciones sobre el inesperado drama familiar en el que se ha visto envuelta. "No sabía absolutamente nada. Pero salí de Honduras sabiendo que pasaba algo grave", aseguró ante Sandra Barneda.

La hija de María Teresa Campos explicó que, en cuanto llegó a España, pidió a la productora que le dejaran hablar con su hijo. Sin embargo, rechazaron su petición y fue Terelu, en la gala del pasado jueves, quien le comunicó todo lo que estaba pasando: "He hecho un concurso horrible, pero privilegios no he tenido ninguno". "Lo primero que he pensado es que lo ha hecho por salvar su matrimonio", admitió Carmen sobre los duros ataques de José María.

En la entrega de anoche, Sandra Barneda también dio paso a unas imágenes inéditas sobre el reencuentro de Carmen y Terelu. "Durante el programa fuisteis muy correctas, pero en publicidad sabéis que también se graba. Os grabaron y lo vamos a ver", le comunicó la presentadora a su compañera.

La "pillada" a Carmen y Terelu

En la conversación que se produjo entre ambas durante la publicidad, Terelu le contó a Carmen cuál fue su reacción al enterarse de la noticia. "Yo le mandé la portada y le dije... Qué decepción más grande. Por cierto, os podríais comprar una estatuilla de Oscar cada uno y regalárosla. El problema es que las mentiras tienen las patas muy cortas", le dijo al oído mientras intentaba tapar sin éxito los micrófonos.

"Después de la bombita... No voy a echar una lágrima", afirmó Borrego antes de escuchar un "consejo" de Terelu: "No hables de él ya nada más, que te mantengas como te has mantenido".

Carmen también le dio un abrazo a Jorge Javier Vázquez, que aprovechó la pausa para ir a saludar tanto a Carmen como a su hermana. "Este es mi momento y no me lo va a amargar nadie. Voy a entrar en plató como si no pasara nada", le dijo la exsuperviviente al presentador. Este, por su parte, aprovechó para bromear con Terelu: "Voy a saludar al fantasma del pasado. De aquí, de Telecinco".

Kike Calleja, expulsado definitivo

'Supervivientes: Conexión Honduras' también reveló este domingo el nombre de su tercer expulsado definitivo. Laura Matamoros, Kiko Jiménez, Kike Calleja y Arantxa del Sol se jugaban su permamencia en 'Playa Limbo', pero todos ellos tuvieron la oportunidad de salir de la lista al disputar un juego de apnea.

La ganadora resultó ser Laura, de forma que los demás quedaron en manos la audiencia. Después de que Arantxa se convirtiera en la primera salvada, Kike y Kiko continuaron en la cuerda floja.

Finalmente, el expulsado resultó ser Kike Calleja: "Quiero dar las gracias por los días que me habéis hecho pasar, he sido muy feliz con vosotros. Gracias a Cuarzo y Mediaset por darme esta oportunidad que no voy a olvidar nunca. Gracias a mis compañeros de 'Fiesta' y 'Vamos a ver' por apoyarme. A mi familia, a mis amigos y a mi padre, que es el mejor del mundo".