Más allá de lo que vemos en pantalla, normalmente no sabemos mucho sobre la relación entre los concursantes del programa. Aunque algunas entrevistas e intervenciones en medios de comunicación pueden darnos alguna pista: esto es lo que ha sucedido con Óscar con respecto a Moisés, que ha coronado sus 100 programas en 'Pasapalabra' concediendo una entrevista donde ha dejado entreveer cómo se lleva con el riojano.

El programa está de celebración por los 100 días que cumple Óscar: un logro que simboliza la constancia, el esfuerzo y la habilidad para mantenerse en la lucha por el bote de 'Pasapalabra' que según los cálculos de los expertos se entregará muy prongo.

Con este hito, Óscar se convierte ni más ni menos que en el sexto concursante de toda la historia del programa que ha alcanzado la centena, demostrando que puede subirse a podio de los concursantes excelentes gracias a su dedicación, su esfuerzo y su talento.

Entrevista a Óscar en 'Pasapalabra'

En la entrevista que ha concedido en exclusiva para la página web de 'Pasapalabra', Óscar ha destacado que llegar a los cien programas ha sido un sueño hecho realidad y ha admitido que, aunque se siente un poco abrumado por la cifra, lo importante para él es disfrutar del juego y las pruebas que se presentan: "Me lo paso pipa, al margen de cualquier otra consideración como la cifra mareante del bote".

Los 100 programas que componen su carrera en 'Pasapalabra' han estado repletos de desafíos, no solo el Rosco, sino el resto de pruebas a las que ha ido enfrentándose para seguir en el programa. Aun así ha reconocido que "Sí ha habido algún Rosco en el que me he visto con posibilidades de llegar a 24, pero todavía ninguno en el que lo haya visto a tiro".

Óscar también ha hablado de los momentos críticos, como cuando tuvo que enfrentarse a la última 'Silla Azul', enfrentando una extrema tensión que le puso en la cuerda floja del programa y que recuerda como su momento "más crítico". El madrileño ha confesado que "en el programa 99 lo pasé bastante mal por un bloqueo absoluto".

Óscar revela cómo es realmente Moisés

En la entrevista, el concursante ha tocado uno de los temas más polémicos: su relación con el propio Moisés, y es que a lo largo de los 100 programas ambos han forjado una estrecha relación, convirtiéndose en una de las parejas más longevas de la historia.

Pero no todo es cómo parece y así lo ha explicado el propio Óscar, que ha destapado cuál es la diferencia de su compañero cuando está en el plató y cuando está en el camerino: "Es muy fácil llevarse muy bien con él, es como se le ve: sencillo, inteligente, cercano" y explica que "los ratos que no se ven, que compartimos en camerino, es mejor todavía como se le ve en pantalla".