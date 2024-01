Chanel Terrero está de estreno. Casi dos años después de su tercer puesto en Eurovisión con 'Slomo', la artista acaba de lanzar al mercado '¡Agua!', su primer disco. Un proyecto que le estaba llevando de promoción por varios medios, motivo por el que visitó el pasado miércoles el plató de 'La Resistencia'.

En el arranque de la entrevista, David Broncano reconoció que pensaba que Chanel ya había acudido al programa que presenta en Movistar Plus+, dando pie a que ella le lanzara una pullita: "¿Sabes lo que pasa? Que donde no me quieren... Pues me costaba venir un poco".

Chanel hacía referencia a la reacción que tuvo Broncano cuando ganó el Benidorm Fest 2022, una victoria que el humorista calificó como "tongo increíble".

Broncano se disculpa con @ChanelTerrero por lo que dijo del "tongo" en el Benidorm Fest



Broncano se disculpa con @ChanelTerrero por lo que dijo del "tongo" en el Benidorm Fest

Me parece buen final que venga a pintarle la cara y que acabe reptando como una alimaña y con un abrazo ❤️

"Aquí se dicen muchas cosas. ¿En qué momento lo dije? ¿Antes de que fueses a Eurovisión o después?", le preguntó a su invitada, que respondió de forma tajante: "Pues como la mitad de España, antes de que fuese". "De nuevo, caí víctima de mis propias palabras", admitió el presentador.

Cuando Chanel le preguntó que si estaba "arrepentido" por lo que había dicho en el pasado, Broncano respondió con humor: "Aquí en persona... Imagínate que te digo que no".

Pero el conductor de 'La resistencia' no se quedó ahí, ya que pidió disculpas protagonizando una surrealista escena. Después de reptar por el suelo hasta ella, le leyó un poema y le dio un abrazo para dar por zanjada la polémica: "Te pido disculpas de corazón, lo siento mucho. Me alegro de que hayas venido".