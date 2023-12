Después de tres meses alejado de la vida pública tras el fiasco de 'Cuentos Chinos' en Telecinco, Jorge Javier Vázquez ha anunciado su regreso por todo lo alto. El histórico presentador de 'Sálvame' que presentó durante diez breves jornadas la que fuera la apuesta de Mediaset para combatir en prime time contra 'El Hormiguero' en Antena 3 se retiró de los focos y las cámaras después de otro importante periodo de descanso que comenzó cuando se destapó la cancelación de 'Sálvame' el pasado mes de mayo.

El motivo tras la desaparición de Jorge Javier la primera vez fue una baja médica sobre la que habló a su regreso en 'Cuentos Chinos'. El expresentador explicó a toda la audiencia que los 117 días de ausencia en televisión se debían a cuestiones de salud: "El 18 de mayo acabo en urgencias de un hospital por una subida de tensión. La verdad es que ni me di cuenta de que no podía seguir tirando de mí. Todo el mundo sabe que en esta empresa se ha producido una transición que fue especialmente dolorosa para mí por muchísimas razones que mucha gente sabe. He pasado por muchos estados de ánimo durante mi baja médica. Durante mi baja médica fui capaz de atar cabos, fui capaz de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. No olvido, pero vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista".

Diez episodios después de abrirse en canal a la audiencia, Jorge Javier tenía que hacer el camino a la inversa y esta vez sí despedirse de los fieles seguidores que habían seguido el programa. Eso sí, por redes sociales y con su habitual humor inteligente: "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming. Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer @ManuelaCarmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda".

Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 28 de septiembre de 2023

El regreso de Jorge Javier tras el fiasco de Telecinco

Aunque esta vez no ha sido como la anterior y Jorge Javier si ha permanecido activo en redes sociales y a través de su blog en la revista Lecturas, el presentador ha estado completamente desaparecido de las cámaras de televisión.

Entre las intervenciones donde hemos podido conocerlo a lo largo de estos meses más allá de sus publicaciones en la revista del corazón estuvo una sonada crítica a los contenidos en televisión a partir de un corte de Televisión Española: "Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan rampones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jovenes están dejando de ver la tele".

También se pronunciaba sobre la situación política, con una foto en bañador desde una playa de brasil escribía: "Perro, hazme tuyo una vez más. Feijóo va a durar en el Congreso lo que Cuentos Chinos en Telecinco" y dedicaba unas palabras al análisis de la polémica intervención de Alfonso Guerra en Telecinco: "Alfonso Guerra hubiera sido el compañero ideal de los Kikos y Mila en Sálvame. Una cuarta pata digna del mejor Eje del Mal".

Tampoco escapó a su mordaz análisis las protestas de Ferraz, el homenaje a Concha Velasco o la reacción a la salida definitiva de Borja Prado.

Pero, sin duda, la publicación con más repercusión hasta la fecha ha sido la última en la que anunciaba su regreso a la vida pública en una foto junto al mismísimo presidente del Gobierno: Pedro Sánchez.

Y es que, el expresentador de Telecinco ha confirmado que vuelve al ruedo ni más ni menos que para conducir la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez, 'Tierra firme', junto a la periodista Ángeles Caballero.

La cita será el lunes 11 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes y a ella asistirán un total de catorce ministros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.