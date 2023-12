La popularidad de 'Pasapalabra' se ha mantenido en constante evolución a lo largo de sus temporadas. Esta vez, el equipo de producción ha sorprendido a la audiencia con una emocionante y desafiante novedad: la introducción de la prueba Palabras Cruzadas, que promete elevar la emoción y el entretenimiento a niveles insospechados.

Esta nueva mecánica, que reemplaza a la querida Sopa de Letras, se presentó por primera vez en un especial navideño donde los concursantes Luis de Lama y Marco Antonio se enfrentaron en una competición que dejó en claro que Palabras Cruzadas no es tarea fácil ni para los más avezados.

¿Cómo se juega?

El juego consiste en que cada equipo debe adivinar nueve palabras en un tiempo límite de 75 segundos. Para ello, se les proporcionan dos paneles: uno a la izquierda y otro a la derecha de la pantalla. En el primer panel se muestra el inicio de cada palabra, mientras que en el segundo, el final correspondiente. La correcta unión de ambas mitades revela la respuesta correcta.

Además, esta prueba se desarrolla en un contexto temático, donde Roberto Leal, el carismático presentador del programa, ofrece a los equipos dos opciones entre las cuales deben elegir. Posteriormente, les lee las definiciones de las palabras que tienen que adivinar, lo que añade un elemento desafiante y estratégico al juego.

Cada miembro del equipo continúa jugando mientras acierte las palabras. Solo se pasa al siguiente compañero si hay un fallo en la respuesta. Además, cada palabra acertada suma 2 segundos al tiempo total del equipo.

Impacto en los concursantes y El Rosco

Esta nueva dinámica influirá directamente en el tiempo acumulado para la ronda final, El Rosco. Anteriormente, con la Sopa de Letras, los concursantes podían sumar hasta 40 segundos. Sin embargo, con Palabras Cruzadas, el máximo se reduce significativamente a 18 segundos.

¡Revolución en #Pasapalabra! 💥 Llega la prueba Palabras Cruzadas: descubre cómo se juega.



Todos los detalles ➡️ https://t.co/uKIEfaKMb6 ⬅️ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 4 de diciembre de 2023

Esta modificación en la dinámica del juego añade una capa adicional de emoción a El Rosco. Los concursantes se enfrentarán a esta ronda con menos tiempo acumulado, lo que les obligará a ser más ágiles y estratégicos en sus respuestas. El margen para utilizar el 'Pasapalabra' será menor, lo que añade un elemento de tensión y desafío adicional a la ronda final.

El cambio en 'Pasapalabra'

El cambio oficial de la dinámica se llevará a cabo de manera inminente. Los espectadores podrán despedirse de la Sopa de Letras en el programa del lunes 4 de diciembre. Mientras tanto, el estreno de Palabras Cruzadas está programado para el martes 5 de diciembre.

Con esta nueva incorporación, 'Pasapalabra' se renueva una vez más, manteniendo intacta su capacidad para mantener a la audiencia en vilo y ofrecer entretenimiento de alta calidad. Los espectadores están ansiosos por presenciar cómo los concursantes se adaptarán a esta desafiante prueba y cómo afectará su desempeño en El Rosco.

Acusaciones de manipulación

Tras el anuncio del cambio planteado por 'Pasapalabra', los usuarios ha entrado a valorar la decisión, que algunos han tachado de manipulación: "Es mucha casualidad que quitéis la que más gust y la que mejor se le da a Moisés. Creo que no debería sustituirse ninguna prueba, sino que fuesen variadas y aleatorias, no todos los días las mismas. Al final, mira que me gusta pero si sigo viendo manipulación dejaré de verlo".

Por otra parte, otros espectadores valoran que "es una pena que quiten Sopa de Letras, además he leído que los concursantes tendrán menos segundos acumulados en El Rosco".