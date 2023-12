El pasado juevesse celebró la gala de los Premios GQ Men Of The Year 2023, un evento que contó con invitados como C. Tangana, Rosana Zanetti, Patrick Criado, Rodrigo Riquelme, Kidd Keo, Éder Militão, Ana Rujas o Thibaut Courtois, entre otros muchos famosos de ámbitos como el cine, la música, la televisión y el deporte.

Ester Expósito, C. Tangana, Rubius y Jenni Hermoso, estrellas de los premios GQ Men Of The Year 2023 Una de las grandes protagonistas de la noche fue Ester Expósito, galardonada por su trayectoria como actriz y por ser referente de su generación. Su discurso de agradecimiento fue uno de los momentos más comentados, ya que aprovechó ese altavoz para denunciar el alarmante incremento de la violencia machista. "No puedo evitar hablar de algo que me produce mucha rabia y mucha tristeza", aseguró la intérprete para, seguidamente, mencionar a las cuatro mujeres y a la niña que fueron asesinadas la semana pasada: "Es una barbaridad". "Son cuatro víctimas mortales de violencia de género en menos de una semana y 54 en lo que llevamos de año", apuntó. Ester Expósito recuerda a las víctimas de vioIencia machista en su discurso de los premios @GQSpain



“Quiero aprovechar este momento para hacer un llamamiento a los hombres, porque sin vosotros no podemos terminar con esto. Necesitamos que estéis TAN HARTOS como nosotras”❤️‍🩹 pic.twitter.com/nE4L2WwX7q — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) 1 de diciembre de 2023 Expósito continuó de esta forma su aplaudido discurso: "Las mujeres estamos hartas. Estamos hartas de la violencia machista, de comentarios machistas y de situaciones machistas". "Quiero aprovechar este momento para hacer un llamamiento a los hombres, porque sin vosotros no podemos terminar con esto. Necesitamos que estéis tan hartos como nosotras y necesitamos que queráis que esto pare tanto como nosotras", finalizó la actriz de series como 'Élite'.