La revista GQ volvió a desplegar todo su potencial en la alfombra roja de sus importantes galardones, para reconocer la labor de los rostros más importantes de 2023. Numerosas caras conocidas de la televisión y de la sociedad se reunieron en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo en una gala con inspiración cinematográfica que estuvo presentada por Quim Gutiérrez.

"Los premios GQ Men Of The Year han ido creciendo y evolucionando en paralelo con el auge creativo del sector, hasta convertirse en la alfombra roja de moda masculina más destacada del año, amplificando el impactante rol en la cultura contemporánea", asegura Daniel Borrás, Head of Editorial Content de GQ España.

La actriz Ester Expósito recibió un premio por su trayectoria como actriz y referente de su generación, en cuyo agradecimiento no dudó en denunciar la violencia machista que en los últimos días se ha manifestado con especial intensidad: “No puedo evitar hablar de algo que me produce mucha rabia y mucha tristeza.. esta semana ha habido cuatro víctimas mortales de violencia de género en una semana y 54 en lo que llevamos de año. Las mujeres estamos hartas de la violencia machista, hartas de comentarios machistas y situaciones machistas y quiero aprovechar este momento para hacer un llamamiento a los hombres porque sin vosotros no podemos terminar con esto. Necesitamos que estéis tan hartos como nosotras, y necesitamos que queráis que esto pare tanto como nosotras”.

La velada contó con la actuación de María José Llergo, quien también entregó el galardón a Jenni Hermoso, jugadora de la selección española de fútbol, que no pudo acudir a la gala al estar concentrada con la selección, pero que entró en directo por teléfono para agradecer el premio: “Sigo pensando como todos estos meses que al final va a costar un poco entrar en la realidad que nos hemos construido y que creo que es la que debe ser, va a costar un poco imaginar todo lo que hemos podido conseguir, pero poco a poco vamos cambiando nuestra mentalidad, estamos cambiando muchas mentalidades, y yo estoy super orgullosa de lo que hemos conseguir como equipo, como sociedad y como mujeres, para que en el futuro tengamos una sociedad equitativa y mucho mejor.”

Fernando Alonso, otro de los premiados, también quiso agradecer el premio a través de un vídeo. “Estoy a 3.000 kilómetros de distancia haciendo unos tests.. es la 2ª vez que gano el premio después de 2005, así que espero que no pasen unos 20 años para ganar una tercera vez. Me hace especial ilusión ganarlo este año que han ido tan bien las cosas a nivel profesional. Espero que aún pueda dar muchas alegrías”.

Otros artistas reconocidos por la revista GQ España fueron C. Tangana & Little Spain, el músico Sen Senra y el atleta poseedor de un récord Guinness por ser la primera persona en el mundo con un 76% de discapacidad física que ha logrado terminar una maratón, Álex Roca, que hizo un emocionante discurso sobre la necesidad de normalización de los cuerpos diferentes.

Además, como sorpresa de la noche, se entregó un último premio especial 'La banda sonora de nuestras vidas' a Los del Río en el año del 30 aniversario de 'La Macarena', y que terminaron interpretando en directo poniendo a todo el mundo en pie.

El Rubius Adriana Abenia, Manu Baqueiro, María León, Kira Miró, Salva Reina, Álvaro Cervantes, Alex Cort, Kidd Keo, Samantha Hudson, Mike Fajardo, Ana Sotillo, Patrick Criado, Rubén Ochandiano, Macarena Gómez, Javier Castillo, MarianG, Carlos Peguer, Fernando Andina, Elena Rivera, Félix Gómez, Lola Lolita, Marta García, Roberto Bodegas, Alberto Casado, Thibaut Courtois, Mishel Gerzig, Éder Militão, Paula Willems, Rodrigo Riquelme, Rosana Zanetti, Alfonso Bassave, Pepe Barroso, Eva Soriano, Carlos Baute y Astrid Klisans, entre otros, fueron algunos de los invitados a la gala.

"La presencia de tantos deportistas en la alfombra roja es porque GQ España es la marca editorial de referencia en la intersección entre el deporte y la moda, porque tenemos un poder de acceso único tanto en nuestras portadas como en eventos. A pesar de que los deportistas -particularmente los futbolistas- son reacios a la exposición pública, GQ les ofrece un enfoque innovador y una mirada fresca y cómplice. Y no solo asociados a las tendencias de moda y los estilos de vida relacionados con el deporte, sino que también explora la influencia cultural y el impacto social que surgen de esta simbiosis", comenta el máximo responsable de la publicación en España.

Este año, los premios GQ se alinean en sus distintas ediciones en todo el mundo, y durante el mes de noviembre se celebran en distintas capitales, poniendo de manifiesto su impacto cultural global. Las veinte ediciones de GQ en los seis continentes llevarán a cabo eventos en los que brindarán por homenajeados de cada país, con celebraciones que van desde Madrid a Tokio, pasando por Los Ángeles y Londres, publicando además sus respectivas ediciones especiales dedicadas a los Hombres del Año. En USA han tenido a Tom Ford, Jacob Elordi, Travis Scott y Kim Kardashian. Y en UK, Jeremy Allen-White, Boygenius, Ncutie Gatwa y Andrew Scott han sido algunos de sus protagonistas.