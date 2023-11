No le ha ido nada mal a Operación Triunfo el cambio de escenario. El contenido de OT emitido en Amazon Prime Video, desde las galas de los lunes, hasta los resúmenes o el canal 24 horas en Youtube y Twitch, están teniendo un seguimiento más que satisfactorio, según ha afirmado la plataforma de streaming y según también las redes sociales, en las que el talent show es cada día uno de los temas en Tendencia. Es el estreno nacional más visto de la historia de Prime Video.

La mudanza desde TVE hasta el streaming no solo ha llevado a primer plano a una de las concursantes más notorias de la primera edición, Chenoa -ya acostumbrada a moverse en el medio con Tu Cara Me Suena-, que se encarga de presentar las galas, sino que también ha dado protagonismo al trabajo made in Murcia. Y, en este caso, no hablamos de Xuso Jones, encargado de la 'tira diaria' que se emite de martes a sábado (OT al día).

¡Qué locurOTe! ✨ Gracias infiniiiiiiitas por convertir #OT2023 en el estreno nacional MÁS VISTO DE LA HISTORIA de Prime Video en España 💙 Y esto es solo el principio… ¡A seguir cruzando la pasarela! pic.twitter.com/AlMCohGlJx — Prime Video España (@PrimeVideoES) 24 de noviembre de 2023

Dejando de lado el momento en el que los concursantes se enfrentan al escrutinio de jurado y público, el verdadero centro neurálgico de OT es la Academia. De ahí sale el talento de 'los triunfitos' tras el pulido de las clases y los contenidos que el programa puede ofrecer sin quedarse únicamente en las galas. En esta edición de 2023, es la Región de Murcia la que acapara el plano cada vez que todos los concursantes aparecen juntos.

El programa ha dejado en manos de Fama, la empresa con sede en Yecla, el diseño del salón de la Academia. En ediciones anteriores la estancia era la zona en la que se celebraban los chat de OT, con Noemí Galera, en el que los concursantes comentaban las galas tras su emisión, se entrevistaba al expulsado de la semana y contestaban a los mensajes que el público les enviaba a través del chat.

Este año, con el fin de restar duración a la gala -una de las grandes quejas de los espectadores durante su etapa en La 1 era lo tarde que terminaba, ya entrada la madrugada-, se emite una especie de 'postgala' en la que Chenoa ya se retira, también en el plató. Aún es pronto para saber qué protagonismo cobrará este año el icónico salón.

El salón de 'OT', a la venta

Sin embargo, sí que es una de las estancias que más aparece en cada uno de los resúmenes por ser el escenario de conversaciones y confidencias entre los concursantes. Fama ha aportado al salón el mobiliario más importante y llamativo, el sofá, por lo que el talent show se ha convertido en el gran escaparate de la compañía.

Además, implicarse de esta forma en esta edición tiene un plus: los productos, tanto merchandising, como la ropa que se luce en el programa o el mobiliario, estarán a la venta en la Tienda de OT 2023 oficial, a la que se puede acceder en la web de Amazon. Esta vez, la cara de OT viene dibujada por las manos murcianas que han aportado su diseño al renovado formato.