Primero fue 'Pasapalabra', ahora 'El Cazador': el famoso concursante de televisión Orestes Barbero perdió el pasado 14 de noviembre su segundo bote histórico en menos de un año. La primera vez, el pasado 19 de marzo, fue en 'Pasapalabra' frente a Rafa Castaño y supuso la pérdida de más de dos millones de euros.

En esta ocasión, en Radio Televisión Española, Orestes ha perdido por primera vez contra dos jugadoras: Sandra y Amanda, que se llevaron un total de 113.000 euros a su casa, haciendo historia en el programa con el bote acumulado más grande.

El evento ha sido importante porque, con esta victoria, Sandra y Amanda han destronado al 'Espartano' por primera vez desde que se incorporó al concurso el pasado uno de octubre.

Orestes pierde por primera vez en 'El Cazador'

Todo comenzó con el equipo formado por Laura, Sandra, Amanda y Tamara. De estas, solo sobrevivieron dos: Sandra y Amanda al haber sido cazadas Laura y Tamara por el mismisimo Orestes. Las ganadoras llegaron hasta la impresionante cifra de 113.000 euros gracias a la valentía de Sandra: que tuvo el valor para subir la apuesta hasta 110.000 euros.

Una vez situadas en ante la prueba final, el equipo de las chicas consiguió responder correctamente un total de veinte preguntas, mientras que Orestes falló nada más y nada menos que cuatro. Después, consiguió acertar un total de 19 cuestiones, pero se le atragantó y se quedó a una respuesta correcta de evitar que Amanda y Sandra se llevaran el premio.

Hasta la fecha, el bote más alto de la historia de 'El Cazador' había sido el entregado el pasado 19 de abril y que estuvo dotado con 107.199 euros, cuando vencieron a Paz Herrera, la cazadora conocida como 'La Profesora'.

Reacción de Orestes a su primera derrota en TVE

Al terminar el programa, Orestes ha querido hacer gala de su buen talante y buen perder acercándose a las vencedoras para darles la enhorabuena: "Oye que...¡Felicidades! Habéis hecho un programa espectacular. En la ronda de preguntas tú y luego en la caza final ahí tomando el peso de ir a por todas. Tienes experiencia y has estado bien mentalizada eh... haciendo un estilo de cultura y de conceptos bestial. Pero luego tú, eh... Es que tú has sido la caballera y tú la escudera, osea pero como has estado en los dos rebotes con temas que a lo mejor no eran tanto de cultura extensiva, sino de estar en el mundo moderno, con series... He estado a punto de cantarte aquí "Here they come the beautiful ones". A mí Suede me encanta, pero por temas, no por discos. Pero vamos, muy bien, espectacular".

🔴 Ayer, Sandra y Amanda, equipo de mujeres valientes, consiguieron un premio histórico: ¡113.000 euros! 🥲



❤️ Y @OrestesBarbsalc quiso felicitar personalmente a cada una: pic.twitter.com/3KQ2ABO8j9 — El Cazador (@ElCazadorTVE) 15 de noviembre de 2023

Poco después, ha reaccionado a su derrota en la red social X: "Estuvieron impepinables. Sandra con una participación arrolladora e impecable (consagrándose muy merecidamente como una gigante de los concursos) y Amanda haciendo el tándem perfecto providencial en los rebotes. Que mi primera derrota sea así es todo un honor. Merecidísimo".

Estuvieron impepinables. Sandra con una participación arrolladora e impecable (consagrándose muy merecidamente como una gigante de los concursos) y Amanda haciendo el tándem perfecto providencial en los rebotes. Que mi primera derrota sea así es todo un honor. Merecidísimo. https://t.co/yodpumLBSq — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 14 de noviembre de 2023

Aunque la mayoría de espectadores se han lanzado a las redes sociales a felicitar a las chicas y a elogiar la buena actitud de Orestes, todavía hay quienes no han quedado conformes con el resultado: unos han acusado a Orestes de dejarse ganar, mientas que otros, todavía más duros, lo han tachado de "hipócrita".