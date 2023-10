'MasterChef Celebrity' se coronó el pasado jueves 12 de octubre como una de las grandes apuestas de la televisión en España: la opción de la cadena pública cosechó un increíble 18,3% del share en horario de prime time frente a un discreto 11,8% de su principal cometidor: 11,8% para 'GH VIP' en Telecinco y 8,3% para 'Joaquín, El Novato' de Antena 3.

La velada en el reality gastronómico comenzó con una prueba en la que los humoristas Xavier Deltell, Juan Dávila y Leo Harlem dictaban la receta por teléfono al resto de los concursantes. Después, Toñi Moreno quedó como capitana para la próxima contienda gracias a su angila con salsa de unagui y los aspirantes viajaron hasta el parque temático de Puy do Fou para continuar con el programa y recrear un menú del chef Carlos Maldonado.

Una de las grandes sorpresas fue la repesca de Miguel Diosdado, que prometió raparse la cabeza: "Soy un hombre de palabra, no tengo ganas, pero el pelo crece". Finalmente se enfrentaron Jorge Sánz contra Álvaro Escassi y el actor acabó como séptimo expulsado de la temporada: "Me he pegado un batacazo de nivel, es una lección de humildad".

"Micromachismos y megamachismos" en 'MasterChef Celebrity'

En medio de toda la vorágine del programa, un incidente pasó casi desapercibido: al comienzo del programa, cuando los concursantes se encontraban preparando los platos dictados por los tres humoristas.

Blanca Romero y Eduardo Casanova se enfrentaban a las curiosas indicaciones de Xavier Deltell cuando el humorista se aproximó al espacio de trabajo junto a Pepe Rodríguez para hacer una de las acostumbras visitas.

"Si es mi abuelo, porque no tenía sartenes sino le habría dado un sartenazo" #MCCelebrity pic.twitter.com/uU2jlIrXM1 — MasterChef (@MasterChef_es) 12 de octubre de 2023

Se encontraban inmersos en una broma sobre las lenguas, que Blanca Romero nunca había probado: "Chupé lengua, me metieron la lengua, pero nunca la comí" cuando Deltell se pasó de la ralla y le pidió a la actirz que le demostrara cómo se dan los besos los actores cuando está rodando e intentó aproximarse a la aspirante.

En ese momento, Blanca intentó cortar tajantemente el chascarrillo: "Como me metas la lengua te meto en el baño y te reviento". A pesar de la advertencia de la intérprete, Deltell continuó insistiendo y la gijonense terminó echándolo de la cocina dejando claro que, a pesar del buen talante, su actitud no le había hecho ninguna gracia.

Aunque ambos concursantes intentaron normalizar lo ocurrido poco después, la audiencia ya ha dado su veredicto sobre lo ocurrido: "Es increíble la incapacidad del señor Deltell para respetar a las mujeres y al público".

@rtve Es increíble la incapacidad del señor Deltell para respetar a las mujeres y al público. Ni el polémico caso del señor Rubiales ha frenado su sucio humor y eso que la noticia ha dado titulares en mundo y ha sido condenada por la opinión pública. Su humor es un acoso brutal. pic.twitter.com/jjn7rpqEKi — MARIO LOPEZ-SIERRA (@MARIOLOPEZSIER1) 13 de octubre de 2023

Es que blanca es mucha blanca. Las asturianas somos así. Y deltell da grima. — Cabriria (@cabriria) 13 de octubre de 2023

Deltell es un personaje repulsivo que se ha hecho famoso cachondeándose de la gente. — Putin is a Tiny Guy (@PutinGuy83655) 13 de octubre de 2023

Era necesario este momento lengua con Deltell?? Más incómodo e innecesario imposible..…#MCCelebrity — MrsMadox (@MrsMadox1) October 12, 2023

Que mal gusto lo de Xavier Deltell a @BlancaromeroE

Bravo por ella que gran dama y cuanta clase pic.twitter.com/zeaQYO47t8 — Alberto López (@LopezEscuer) 12 de octubre de 2023

#MCCelebrity ya está el Deltell con sus micromachismos y megamachismos. Suerte que Blanca es una mujer empoderada y le ha parado los pies. Qué asco de situación... — Sastreta (@sastreta) 12 de octubre de 2023

Era necesario este momento lengua con Deltell?? Más incómodo e innecesario imposible..…#MCCelebrity — MrsMadox (@MrsMadox1) 12 de octubre de 2023