La semana comienza con una nueva cancelación en la televisión española: a partir de este lunes 9 de octubre dejará de emitirse el programa 'La Plaza', la apuesta de Televisión Española para competir en el horario vespertino contra 'TardeAR' de Ana Rosa Quintana en Telecinco y 'Y ahora Sonsoles' de Sonsoles Onega para Antena 3.

Pero no es la única turbulencia que sacude la segunda semana del mes: aunque la salida de Jordi González de la pugna por la audiencia de las tardes puede parecer una buena noticia para sus principales competidoras, no está todo el pescado vendido.

Aunque las audiencias de 'La plaza' no llegaron a los mínimos exigibles para La 1, la tertulia había conseguido reclutar un 6,6% del share que ahora se pugna por repartir entre Antena 3, Telecinco y el nuevo sustituto de TVE, 'El comodín de la 1': un programa presentado por Aitor Albizua que adapta un formato turco de preguntas y respuestas donde cada concursante puede ganar hasta 30.000 euros.

Ana Rosa cruza su fecha límite sin los resultados esperados

Entre todo el tumulto por la batalla de espectadores que hay entre Antena 3 y Telecinco, el pasado 4 de octubre Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset España, llamaba a la calma en una entrevista para el medio La Voz de Galicia: "[Ana Rosa] tiene que adaptarse a su nuevo territorio y todas las adaptaciones cuestan. Sobre todo porque ella estuvo hace mucho por las tardes y aquellos eran otros tiempos. Pero la confianza que tenemos en ella y en su productora es amplia. Cuenta con una gran experiencia y creemos que poco a poco su propuesta irá creciendo".

Respecto al liderazgo de audiencias, Villanueva explicó que "en realidad, lo que queremos es ser líderes en rentabilidad y si, además, podemos serlo en audiencia, mucho mejor. Queremos ser muy competitivos y rentables y que nos vea cuanta más gente mejor".

Pero, a pesar de las llamadas a la calma del director de contenidos de Mediaset España, lo cierto es que nadie puede pasar por alto que no hace ni dos semanas se cancelaron tanto 'Cuentos Chinos' con Jorge Javier Vázquez como 'GH VIP: Límite 48 horas' presentado por Marta Flich: ambas por no haber obtenido los datos de audiencia esperados.

En el caso de Ana Rosa Quintana, la presentadora parece jugar con un poco más de margen gracias a su experiencia y posición dentro de Telecinco. Pero ni si quiera eso parece suficiente ante el descalabro de la que fuera la segunda cadena más vista de España.

La propia Ana Rosa Quintana recibe esta semana las peores noticias que le podían dar: y es que ya se ha cumplido el plazo que ella misma se impuso en una entrevista para el diario El Mundo y a partir del cual admitía que empezaría a preocuparse por sus resultados de audiencia: "A mí, creo que perder con la competencia, con Jordi o Sonsoles, no me gustaría. Me preocupará cuando llevemos 15 días de programa". Una fecha que se cumplió el pasado viernes 6 de octubre y que confirma las peores sospechas para la histórica presentadora.