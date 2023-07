Como dignos discípulos de Orestes Barbero y Rafa Castaño, Fernando Castro y Moisés Laguardia han aprendido a competir en 'Pasapalabra' de una forma que a la audiencia se le hace irresistible. Con un bote que ya supera el medio millón de euros, los dos jugadores están dando lo mejor de sí para completar las 25 letras del Rosco y, al mismo tiempo, conseguir dar un buen espectáculo a sus seguidores.

En uno de sus últimos enfrentamientos, Fer se vió al borde del abismo tras la buena racha de Moisés: un fallo puede significar un viaje a la temida silla azul y, después, a la expulsión definitiva.

Con poco más de 20 programas de contienda, el riojano y el compostelano siguen compitiendo para alcanzar superar el récord histórico de programas que batieron Orestes y Rafa en lo que se vino a llamar el "duelo más longevo de la historia de 'Pasapalabra'. En aquel caso, ambos disputaron 196 programas juntos de los cuales 58 ganó Orestes, 74 ganó Rafa y hubo 64 empates. Finalmente, el periodista sevillano se hizo con un bote de 2.272.000 millones de euros.

Ahora que los dos han superado la barrera de los 20 enfrentamientos, Fernando parece haberse soltado e incluso ha interrumpido el programa para pedirle a Roberto Leal que se dirija a él de una forma en la que se sienta más cómoda: "Pasamos si te parece de Fernando a Fer". Una forma que secundaba sin ambages: "Sí, es que son demasiadas letras. De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando, no pasa nada".

Aunque todavía es pronto para afirmarlo, Fernando y Moisés parecen llevar todo el camino de inscribir su nombre en el paseo de la fama de 'Pasapalabra' junto a otros concursantes tan reconocidos como Pablo Díaz, Fran González, Eduardo Benito o Nacho Mangut.

Fer duda que pueda seguir en 'Pasapalabra'

Pero todo este castillo de naipes podría derrumbarse de haber un tropezón en los planes de alguno de los dos concursantes. En concreto, el pasado jueves, Moisés y Fer volvieron a batirse en duelo haciendo gala de una sana rivalidad pero, sobre todo, de una incipiente amistad.

Ambos se encontraban enfrascados en su carrera por completar las 25 definiciones del Rosco antes que su contrincante, cuando Fer anticipándose a lo que iba a ocurrir ya previno a Roberto Leal que "pinta regular". Efectivamente, poco después, Moisés se hacía con la victoria y mandaba a la silla azul al brillante compostelano.