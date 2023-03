El pasado lunes 27 de marzo se estrenó la nueva temporada de 'MasterChef': el reality donde 30 aspirantes buscan hacerse con una oportunidad de oro para convertirse en cocineros de primer nivel. Al principio del estreno se daba a conocer la última fase del casting, donde se perfilaba la historia de cada uno de los concursantes.

Uno de los sujetos más polémicos y que más comentarios negativos ha generado en redes sociales es Luca Dazi: un joven de 18 años que ya cuanta con bagaje en el mundo del espectáculo. Se trata de una promesa de TikTok que, en su momento, se hizo famoso por grabar un vídeo con una familiar donde presumían de ser los "primos más ricos de TikTok" y cantaban "solo tenemos que pedir y pedir".

Antes de ese vídeo, ambos se hicieron virales tras recibir respectivamente un iPhone 14 por aprobar un examen de matemáticas y un bolso de Chanel por su cumpleaños.

Los espectadores denuncian tongo en 'MasterChef' por el tratamiento a Luca Dazi

En su vídeo de presentación Luca asegura que quiere hacer vídeos de cocina divertidos, y llega a espetarle a Jordi Cruz que "lo tuyo es un poco aburrido". Después, tras presentar un bacalao confitado con cebolla caramelizada el propietario del restaurante Abac se cobró la revancha: "¿Estás acostumbrado a que te digan que no? Pues te voy a decir que no, porque del no se aprende mucho".

Tras la reprimenda del jurado, Luca estalló en llantos y se ganó otro reproche de Pepe Rodríguez: "Parece que hay un mundo caprichoso detrás de ti, porque solo tienes un no y ya te pones a llorar". A pesar de todo, tanto él como Samanta Vallejo-Naguera le concedieron un sí, permitiéndole continuar en el programa.

La audiencia, descontenta con lo sucedido con Dazi, ha acusado al programa de dar un trato preferente al 'tik toker' y aseguran que 'MasterChef' busca conservarlo como un perfil polémico y viral que consiga enganchar a la audiencia esta temporada".