El próximo 5 de abril, Disney+ estrena el documental 'Amén, Francisco responde': un especial dirigido por los periodistas Jordi Évole y Màrius Sánchez que reúne al Sumo Pontífice con diez jóvenes para que estos le planteen preguntas críticas acerca del feminismo, el aborto, la fe o los abusos de la iglesia.

Los jóvenes que interrogan al Papa en esta nueva producción de la plataforma de streaming son hombres y mujeres de entre 20 y 25 años con distintos perfiles sociales y creencias. La conversación en cuestión se filmó en junio de 2022 y se produce en Pigneto: un barrio periférico de Roma.

Con el objetivo de crear una conversación interesante, los perfiles seleccionados en el casting cuentan con polémicas figuras como una víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica o una chica que hace porno.

Según ha explicado Jordí Évole en una entrevista con Aimar Bretos en La Cadena Ser sobre los pormenores del casting, lo que buscaban era que "hubiese contraste, que siempre hubiese un punto disruptivo entre lo que puede pensar el Papa y lo que puede ofrecer. Lo que más nos a sorprendido, a mí a posteriori, es que nosotros le hemos ido a enseñar ese documental al Papa".

Cara a cara con una víctima de abusos sexuales

El "momento culminante" del documental para Évole, según ha relatado en los micrófonos de La Ser, es cuando Bergoglio se posiciona sobre los abusos sexuales: "En el documental hay una víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, cuyo caso fue cerrado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la institución que desde la Iglesia se ocupa de tocar estos temas y el 'Papa se comprometió' -y sabemos que es así- porque después nos lo ha comentado, se comprometió a volver a abrir ese caso que estaba cerrado".

"No ha intentado cambiar nada"

Otra de las curiosidades más destacadas que el periodista ha revelado en la conversación con Aimar Bretos es sobre el montaje del documental: "nosotros llevábamos un corte de programa muy ambicioso, donde no nos habíamos cortado en nada. Le dijimos, esto es lo que emitiríamos. Vamos a someterlo al criterio del Papa y si él nos dice "oye esto, por favor, preferiríamos que no saliese'. Vamos a respetarle, porque también hay un pacto de confianza y tampoco queremos que él acabe diciendo "joder, pues vaya, estos tíos me la han jugado". No tocó absolutamente nada. Lo podría haber hecho. Él nos tiene absolutamente ganados. Si él nos hubiera dicho que quitáramos algo, seguramente hubiéramos claudicado. No tocó absolutamente nada y eso creo que es inédito".