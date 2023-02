El programa 'La Resistencia' de Movistar Plus+ tiene muchos seguidores, pero nada que se pueda comparar con el imperio de Telecinco y la parrilla de programas del corazón por el que transitan colaboradores, tronistas y aristócratas. Aunque parezca mentira, sí existe una relación entre ambos mundos: las entrevistas orientadas a un público juvenil y consumidas fundamentalmente por Internet y el los platós de la prensa rosa española.

El vínculo entre ambos es la reciente relación descubierta entre David Broncano y una colaboradora habitual del grupo Mediaset, que ha pasado por programas tan emblemáticos como 'Fiesta', 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', 'El debate de las tentaciones', Gran hermano', 'Mujeres y hombres y viceversa' o 'Sálvame'.

La nueva pareja de David Broncano es ni más ni menos que Alba Carrillo: una modelo y fichaje de Telecinco que actualmente presenta un videopodcast junto a Nagore Robles y Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado. Fue precisamente en uno de los programas donde colabora cuando confirmó que, efectivamente, tiene algo más que una amistad con el presentador de 'La Resistencia'.

La joven pasó un tiempo alejada de los platós, lo que durante un tiempo planteó muchas dudas sobre su continuidad en la primera línea de la televisión en España. Finalmente, resultó que tan solo estaba volcada en la salud de su hijo, tal y como explicó Sandra Aladro (colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'): "ha estado muy preocupada por su hijo porque tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz, se destrozó la cara y ha estado muy pendiente de él".

Poco después de volver a la televisión fue cuando se desveló su nueva relación con el humorista de Movistar Plus+ en 'Ya es medio día'. Según contó, la relación viene de cuando ambos cursaban la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, y reconoció que "era un tío súper discreto que no parecía tan divertido, pero luego mira, todos hemos florecido" y hablaba orgullosa de sus trayectorias paralelas: "Me mola que lo diga porque parece que hemos salido de debajo de una mata, hemos estudiado también".