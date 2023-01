Orestes Barbero es el concursante que más récords ha batido en 'Pasapalabra': ha superado los 300 programas seguidos, ha cumplido 26 años en el programa y lleva desde el pasado 1 de octubre de 2021 midiéndose ante Roberto Leal por el bote millonario que ya casi suma los dos millones de euros. Pero algo empieza a oler a chamusquina entre la audiencia del concurso más visto de la televisión española.

Los espectadores de Antena 3 comienzan a sospechar que hay algo detrás de la batalle eterna entre Rafa y Orestes, y que por un motivo u otro el programa está retrasando el reparto de la cantidad millonaria acumulada programa a programa.

Ahora, la nueva teoría sobre por qué no se resuelve el tira y afloja entre el sevillano y el burgalés es que Orestes estaría boicoteando la resolución programa a programa para ampliar la cantidad de dinero que se lleva y consolidar su mítica figura en el programa.

Con un acumulado de 1.966.000€ la mayoría podría pensar que un joven que no llega a los 30 años como Orestes ya estaría más que satisfecho, sobre todo después de meses y meses de lucha. Con 300 y 100 programas respectivamente, la batalla entre los dos concursantes es tan épica que a algunos ya les parece inverosímil, y no entienden como uno de los dos participantes no ha dado ya un golpe en la mesa para llevarse el bote de 'Pasapalabra'.

Además, otra de las teorías que va más allá de un posible interés de Orestes en mantenerse durante mucho tiempo como el concursante más longevo de la historia de Atresmedia es una teoría de la conspiración según la cual ambos, Rafa y Orestes estarían compinchados: esta idea se debe a que, con cada programa que ambos siguen concursando, se suma una recompensa de 1.200€ para el que quede perdedor cuando se resuelvan las 25 letras del 'Rosco'.

Sospechan que, a raíz de la complicidad entre ambos, podrían haber convenido seguir en el programa para que llegado el momento una se lleve los dos millones y el otro los más de 156.000 que ya hay acumulados.