En TikTok ha superado las 246.000 visualizaciones y en Twitter ya acumula un millón y medio de reproducciones: esta es la repercusión del vídeo de Eva Ruiz, una estudiante de Óptica y Optometría que ha publicado un vídeo donde advierte de las consecuencias de la operación de cambio de color de ojos.

La publicación de la estudiante madrileña muestra primero el vídeo de Daniela Requena Esteve donde muestra el resultado de su operación de cambio de color de ojos: "No hay filtro ni nada, muy heavy. Ahora os voy a enseñar cómo era mi cara antes". En él se puede ver claramente cómo la creadora de contenido ha pasado de tener un tono marrón oscuro a un color azul grisáceo.

Tras los 15 primeros segundos, Eva retoma la palabra para dar su opinión profesional sobre el cambio estético de Daniela: "Me acaba de salir este vídeo y de verdad, como estudiante de Óptica y Optometría que soy no estoy dando crédito a que se estén promoviendo este tipo de cosas. Me han entrado los siete males y no sé quién es esta persona, pero he visto que tiene el tick de verificado por lo que he asumido que será algún tipo de influencer que está haciéndole promoción a esta clínica y me aterra pensar que pueda estar influenciando a gente a que se haga esta barbaridad, porque esa es la verdad, es una barbaridad que se está haciendo en los ojos".

A lo largo del vídeo, Eva explica las consecuencias de este tipo de operaciones y se propone que "si este vídeo le puede servir a alguien para no hacérselo, yo me doy por satisfecha". La idea principal que intenta transmitir Eva es que no compensa quedarse ciego por tener los ojos azules: "Yo entiendo que te pueda gustar tener los ojos azules [...], la versión corta es que a nadie le compensa con tal de tener los ojos azules tener una ceguera a largo plazo: quedarte sin vista. Y esta es la realidad que no cuentan las 'influencers'. Tal vez por desconocimiento, yo no quiero criminalizar a nadie, pero es la verdad.

La versión de la 'influencer': "Ha creado una confusión"

Daniela, la 'influencer' que comparte el vídeo con el antes y después de su cambio de color de ojos, compartió un otra publicación aclaratoria después de que su caso se viralizara a raíz del análisis de la estudiante de Óptica y Optometría: "Simplemente quería decir que esta chica está hablando de una cirugía o de las consecuencias de una cirugía que yo no me he hecho. Está genial que todos intentemos ayudarnos entre nosotros con la información que conocemos, pero por favor que sea información real. Porque por ejemplo lo que ha creado esta chica en estos momentos es una confusión porque, insisto, yo no me hecho la cirugía de la que ella está hablando".

La propia Eva ha rectificado y reconocido que la "queratopigmentación", la operación que se ha hecho Daniela, no sobre la que alertó cuando vio el vídeo original, pero también ha querido aclarar que decir que esta intervención no conlleva riesgos es "totalmente falso. No sé si a ella no se lo han explicado, si no lo ha leído del todo, no sé exactamente, pero sí conlleva riesgos". Además, también agradece las valoraciones positivas y la difusión del vídeo y responde a todas las contraargumentaciones que ha recibido a raíz de la publicación.