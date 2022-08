A Gloria Camila Ortega se le acumulan las polémicas a escasos días de comenzar su participación en 'Pesadilla en El Paraíso', el nuevo reality de Telecinco que ya calienta motores. Además de responder a las preguntas sobre la crisis en el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón, este lunes reaccionó al último brote de su padre con un reportero de 'Socialité'.

"¡Váyase usted a mamarla! ¡Que me deje tranquilo!", le espetó el torero al periodista, que se limitaba a realizar su trabajo preguntándole por las últimas informaciones que se han publicado sobre su familia. Unas imágenes que recogió 'Ya es verano' y que causaron las risas de Gloria Camila, tal y como pudo comprobarse en pantalla partida.

Tras la emisión del vídeo no dudó en aplaudir el comportamiento de su padre, que también amenazó al trabajador. "Le voy a dar un 'esto' que se va a enterar", llegó a decirle. Sin embargo, Gloria Camila aseguró que fue "bastante educado" con él.

"Cuando te llevan acosando desde por la mañana, ni siquiera te dejan ir tranquilo con la bici, te graban las conversaciones de teléfono para sacarlas y están todo el rato a ver si te provocan... Es lo que provoca una alteración de nervios, sabiendo que mi padre está al límite", aseguró.

Quien sí afeó el comportamiento de Ortega Cano fue Marta López, que a pesar de entender el "agobio" del torero, recordó que "no debería perder las formas de esa manera". "Hemos visto la secuencia entera y no se le falta al respeto", insistió.

Sin embargo, Gloria Camila mostró una opinión distinta y catalogó de "acoso" el trabajo de los reporteros: "Ser personaje público no significa que me puedas acosar durante 24 horas". "Es el único que no dice nada y al que más caña se le da", se quejó.