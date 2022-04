'Sálvame' sigue introduciendo novedades en sus contenidos con el objetivo de recuperar el liderazgo. Además de modificar su estructura tras el cambio en su equipo directivo, el programa también está apostando por nuevos rostros para darle un toque de aire fresco a sus tertulias. Si hace unos días sorprendía con las incorporaciones de Carlos Ferrando, Rosa Villacastín o Marisol Galdón, este lunes lo ha hecho con Carlos Lozano.

Tras su entrevista del pasado viernes en el 'Deluxe', el que fuera conductor de formatos como 'Operación Triunfo' ha participado en la mesa de debate de 'Sálvame limón' junto a Belén Rodríguez y sus dos presentadores, Jorge Javier Vázquez y Adela González.

También ha tenido una silla en el tramo 'naranja' de 'Sálvame', dedicado al primer episodio de la docuserie de Isabel Pantoja y a los últimos movimientos de Ana María Aldón tras su polémica exclusiva en una revista. El colaborador ha compartido plató con tertulianos más veteranos como Lydia Lozano, Kiko Matamoros o Gema López.

Tras una larga temporada alejado de los focos, Carlos Lozano reapareció hace unos días en 'Viernes deluxe' para negar que se haya convertido en un "juguete roto" de la televisión. "No voy a aguantar que se diga que la televisión que yo hacía era una porquería. He hecho audiencias que ahora no se hacen y grandes formatos como OT", aseguró durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez.

Por el momento se desconoce si Lozano pasará a formar parte del plantel de tertulianos de 'Sálvame' o si se trata de una colaboración puntual, ya que el espacio vespertino atraviesa actualmente una etapa de cambios para frenar su crisis de audiencia.