Nuevo rifirrafe entre Rosa Benito y Jorge Javier Vázquez. A la colaboradora de 'Ya es mediodía' no le ha hecho ninguna gracia el apodo con el que Jorge Javier Vázquez se refirió a ella durante la emisión del especial 'Montealto: regreso a la casa', según ha expresado ella misma en su propio programa.

El presentador bromeó al afirmar que Rosa es "la viuda" de Rocío Jurado, motivo por el que la colaboradora ha mostrado su malestar con él y con Rocío Carrasco: "Creo que mi sobrina no se lo tenía que haber permitido. Que diga 'la cuñada viuda' me da igual, pero que diga textualmente 'la viuda de Rocío Jurado'... Creo que ella tendría que haberlo parado". "Me jorobó cuando oí a este señor decir que soy la viuda. Me pareció vergonzoso, y que ella (Rocío) se riera", añadió al día siguiente.

— Patro de la Carrasco🕊💜✈ (@PatrocloSimon) 3 de febrero de 2022

Este jueves en 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez tuvo la oportunidad de responder a las palabras de Rosa. Después de recordar que en otras ocasiones la han llamado "cuñada viuda", restó importancia a la reacción de Rocío: "Para mí es la cuñada viuda, no la viuda. Creo que Rocío en ese momento ni cayó en la cuenta de que decíamos eso. Nos sonaba en la memoria lo de cuñada viuda". "Entiendo que le moleste, pero la intención no era la de ir un paso más allá", aseguró.

"Lo que más me ha molestado es que la cuñada viuda de Rocío Jurado se refiera a mí como 'ese señor', cuando hemos estado hablando tranquilamente. Eso no lo entiendo", confesó el conductor de 'Sálvame'. Acto seguido, sacó el móvil para dejarle un mensaje de audio a Rosa Benito: "Oye, que soy ese señor que tiene poca vergüenza. Nada, cariño, que a ver cuando nos vemos, nos vamos por ahí y nos reímos un poco". "Rosa, hija, un poco sentido del humor. Un beso", zanjó.